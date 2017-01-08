شهرداری درختی را در پارک بانوان غرب زنجان قطع نکرده است

به گزارش خبرنگار مهر، اعضای کمیسیون عمران شورای اسلامی شهر زنجان به همراه معاون عمرانی شهردار زنجان و معاونین شهرداران مناطق از چند پروژه مهم شهر زنجان بازدید کردند.

در این بازدید که صبح یکشنبه انجام شد پروژه سیدالهشداء، بلوار پونک، بلوار شهرک شهرآراء و پارک بانوان غری زنجان مورد بازدید قرار گرفتند.

چندی پیش یکی از نشریات محلی خبری از قطع درختان در پارک بانوان غرب زنجان منتشر کرده بود که به همین دلیل سه عضو کمیسیون عمران و محیط زیست شورای اسلامی شهر زنجان به همراه معاون عمرانی شهردار زنجان از محل بازدید و این موضوع رو بررسی کردند.

در این بازدید پیمانکار پروژه عنوان کرد هیچ قطع درختی صورت نکرفته و تنها برخی از درختان خشک شده در مسیر اجرای پروژه برچیده شده اند. درختان قطع شده توسط بخش خصوصی و در زمین ملک شخصی بوده است.

رئیس کمیسیون عمران و محیط زیست شورای اسلامی شهر زنجان با بیان اینکه باید حساسیت لازم در این خصوص وجود داشته باشد، افزود: اجرای کیفی مسائل اجرایی و توجه به مسائل زیست محیطی در کنار آن مورد توجه باشد.

رزاق محمدی خواستار توجه به بتن ریزی های صورت گرفته طی فصل سرما شد و تاکید کرد: مراقبت های لازم در خصوص حفظ کیفیت بتن ریزی و اختلاط آن برای پروژه ها صورت گیرد.

محمدی همچنین خواستار توجه به اجرای درست پروژه ها مطابق با نقشه های اجرایی شد و خاطرنشان کرد: تسریع در عملیات اجرایی با حفظ کیفیت اجرای پروژه لحاظ شود.

معاون عمرانی شهردار زنجان نیز در این بازدید با بیان اینکه پروژه پارک بانوان غرب زنجان یکی از پروژه های مهم در سال جاری است، افزود: این پروژه جزو پروژه های مهم برای شهرداری زنجان بوده و در عملیات اجرایی آن توقفی نداشته است.

سعید عباسی یکی از دلایل عمده تاخیر در پروژه ها را محدودیت های جوی عنوان کرد و اظهار داشت: به دلیل شرایط جوی عملیات اجرایی کند می شود. با این حال از هر فرصتی برای تسریع امور استفاده می کنیم.

عباسی از تعریف پنج ذون اجرایی در پارک بانوان غرب زنجان خبر داد و تاکید کرد: در این پروژه پنج ذون با چهار پیمانکار تعریف شده که همه ذون ها فعال بوده و عملیات اجرایی در آن انجام می شود.

در بازدید عملیات اجرایی بلوار پونک جابجایی تیرهای برق توسط شرکت توزیع برق زنجان، عملیات اجرایی بیس برای زیرسازی، آسفالت مسیر و بخشی از جدول گذاری جزو عملیات باقی مانده عنوان شد.

عملیات اجرایی در بازگشایی ورودی شهرآراء نیز بازدید شد که عمده دلیل تاخیرات بدی آب و هوا و شرایط جوی عنوان شد که عوامل اجرایی عنوان کردند در صورت مساعد بودن شرایط تا عید نوروز عملیات اجرایی در این مسیر پایان یابد.