۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۱۵

رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری مازندران:

۲۸ درصد تلفات رانندگی در جاده های مازندران موتورسواران هستند

ساری - رئیس اداره ایمنی و ترافیک اداره کل راهداری و حمل و نقل جاده ای استان مازندران گفت: ۲۸ درصدی فوتی تصادفات در محورهای برون شهری مازندران را موتورسواران تشکیل می‌دهند.

ناصر اسدپور در گفتگو با خبرنگار مهر با بیان اینکه از ابتدای دی ماه سال جاری، طبق سال گذشته طرح ارتقای ایمنی عبور و مرور کاربران جاده ای در ۲۰ روستای استان مازندران به اجرا در آمد، افزود: اقدامات فرهنگی و آموزشی در محورهای پر حادثه از حیث آمار فوتی‌های موتورسوار و عابرین پیاده مورد توجه قرار می‌گیرد.

 رئیس اداره ایمنی و ترافیک تصریح کرد: در این راستا به خانواده‌ها و کاربران وسایل نقیله در مورد خـطرات رانندگی غیر ایمن با موتور سیکلت، وانت بار و ادوات کشاورزی آموزش‌های لازم ارائه و با اجرای نمایش، پخش فیلم مستند از حوادث رانندگی و توزیع رایگان کلاه ایمنی، شبرنگ آشکار ساز وانت بار و مثلث خطر ادوات کشاورزی و حساسیت موضوع را برای عموم مردم تبیین می‌کنیم.

 وی افزود طرح مذکور با دعوت و حضور مسئولان استانی، شهرستانی و پلیس راه در ۲۰ روستای هدف در استان آغاز شده و در حال انجام می‌باشد.

به گفته وی در سال جاری هزار و ۵۰۰ کلاه ایمنی موتور سوار و سه هزار و ۵۰۰ شبرنگ آشکار ساز برای الصاق بر روی موتور سیکلت، وانت بار و اداوات کشاورزی به صورت رایگان در نظر گرفته شده است.

اسدپور اظهار داشت: این طرح با تعداد دوهزار کلاه ایمنی و چهار هزار شبرنگ و مثلث خطردر سال ۹۴ به اجرا در آمده بود.

