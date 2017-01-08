  1. اقتصاد
  2. بانک و بیمه وبورس
۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۰:۲۲

الزام جدید بانکها در افتتاح حساب؛

افتتاح و نگهداری حسابهای دومنظوره ممنوع شد

افتتاح و نگهداری حسابهای دومنظوره ممنوع شد

افتتاح حساب و نگهداری سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از جمله حساب‌های دو منظوره توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای دانشگاه‌های دولتی و به تبع آن اعطای سود به آن‌ها ممنوع است.

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، با توجه  به این که مفاد بخشنامه شماره ۹۴.۳۱۶۱۴ مورخ ۱۳۹۴.۰۲.۱۰ بانک مرکزی مورد ایراد دیوان محاسبات کشور از حیث مغایرت با مفاد جزء الف بند ۳ مصوبه پانصد و هفتادمین جلسه مورخ ۱‌/۱۰‌/۱۳۶۴ شورای پول و اعتبار قرار گرفته است، بخشنامه مذکور کان لم یکن است.

بر این اساس، افتتاح حساب و نگهداری سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از جمله حساب‌های دو منظوره توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای دانشگاه‌های دولتی و به تبع آن اعطای سود به آن‌ها ممنوع  است.

بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ملزمند ضمن ابلاغ این بخشنامه و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.

کد مطلب 3871375

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها