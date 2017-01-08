افتتاح و نگهداری حسابهای دومنظوره ممنوع شد

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از بانک مرکزی، با توجه به این که مفاد بخشنامه شماره ۹۴.۳۱۶۱۴ مورخ ۱۳۹۴.۰۲.۱۰ بانک مرکزی مورد ایراد دیوان محاسبات کشور از حیث مغایرت با مفاد جزء الف بند ۳ مصوبه پانصد و هفتادمین جلسه مورخ ۱‌/۱۰‌/۱۳۶۴ شورای پول و اعتبار قرار گرفته است، بخشنامه مذکور کان لم یکن است.

بر این اساس، افتتاح حساب و نگهداری سپرده سرمایه‌گذاری مدت‌دار از جمله حساب‌های دو منظوره توسط بانک‌ها و مؤسسات اعتباری غیربانکی برای دانشگاه‌های دولتی و به تبع آن اعطای سود به آن‌ها ممنوع است.

بانک ها و موسسات اعتباری غیر بانکی ملزمند ضمن ابلاغ این بخشنامه و بر حسن اجرای آن نظارت کنند.