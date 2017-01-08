به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاعرسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، این نشست با حضور هیأت اعزامی از سوی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی و با شرکت شخصیتها، اساتید علمی ـ دانشگاهی و ادیانی کرهجنوبی ۱۶ دی ماه در سئول برگزار شد.
کیم یانگ جو، رییس مؤسسه کنفرانس ادیان برای صلح کرهجنوبی در ابتدای این نشست، استمرار گفتوگوهای میان دو کشور را عامل اساسی شناخت ملتها از یکدیگر و تداوم منطقی میان ملتها دانست.
وی در پایان سخنرانی اظهار کرد: امیدوارم که این نشستها و اجلاسها بتواند هدف اصلی خود که همان تقویت زندگی معنوی انسانها و حفظ کرامت انسانی در جهان است را برقرار سازد.
در ادامه این نشست حجتالاسلام محمدمهدی تسخیری، رییس مرکز بینالمللی گفتوگوی ادیان سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی نیز گفت: دو ملت ایران و کرهجنوبی با قدمت تاریخی و تمدنی و با نوآوری خود، خدماتی شایان به بشریت کردهاند.
وی افزود: امروزه نیز این دو کشور علاوه بر خدمات علمی و مادی، با برقراری امنیت و ثبات در مناطق خود الگوی خوبی به جهان عرضه کردهاند؛ حال آنکه بسیاری از کشورهای منطقه ما در بحران فقدان امنیت به سر میبرند. ملتهای ما با اتکا به زندگی معنوی خود میتوانند الگوی خوبی برای دیگران باشند.
بنا بر اعلام این خبر، این دور از گفتوگوها با حضور و ارایه مقاله حجتالاسلام محسن الویری، عضو هیأت علمی دانشگاه باقرالعلوم (ع)، عبدالرحیم گواهی، رییس مرکز پژوهش ادیان جهان، محمدحسن تبرائیان، دستیار ویژه دبیرکل مجمع جهانی تقریب مذاهب اسلامی، عباس یزدانی، عضو هیأت علمی گروه فلسفه دانشگاه تهران، محمدحسن مظفری، استاد دانشگاه در کرهجنوبی برگزار شد.
همچنین اندیشمندان ایرانی شرکتکننده در این دور از گفتوگوها با رهبر بودائیان کرهجنوبی، دیدار کردند.
این دیدار که با حضور طاهریان، سفیر جمهوری اسلامی ایران در کره جنوبی صورت گرفت، حجتالاسلام محمدمهدی تسخیری، هدف از برگزاری این اجلاسها را شناخت یکدیگر و تلاش مشترک برای نشر مفاهیم معنوی در میان جوامع بشری دانست.
وی در ادامه اظهار امیدواری کرد که روحانیون ادیان مختلف، هدایتکننده پیروان خود به سوی دوست داشتن انسانها و دور نگاه داشتن مردم بیدفاع از خشونت و آسیبهای اجتماعی باشند؛ زیرا همه ادیان به دنبال کرامت انسانی و حاکمیت زندگی مسالمتآمیز و امنیتساز معنوی هستند.
تسخیری تأکید کرد: اسلام برگرفته از سلام و صلح است و افراطگریها و خشونتهای صورت گرفته به نام دین، برخلاف حقیقت ادیان و اسلام است.
رهبر بودائیان کرهجنوبی نیز ضمن تأیید صحبتهای رییس مرکز بینالمللی گفتوگوی ادیان، آرزو کرد تا پیروان ادیان به آموزههای خود جامه عمل بپوشند. وی ایران و کرهجنوبی را نمونه هایی از زندگی معتدل و متوازن توصیف کرد.
نظر شما