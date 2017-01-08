به گزارش خبرنگار مهر، حسین هاشمی تختی صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران درباره این موضوع عنوان کرد: گمرک پیام(استان البرز) و بندرلنگه تا قبل از این مجوز ترخیص لوازم‌خانگی را نداشتند و باید به گمرکات دیگر برای ترخیص فرستاده می‌شد.

وی افزود: بنا به درخواست جمعی از تجار این موضع پیگیری و مجوز ترخیص کالا که تجار منطقه را با مشکلات زیادی برای ترخیص مواجه کرده بود، صادر شد.

این مقام مسئول در ادامه با توجه به مشکلات ترخیص این کالا در گمرک شهرستان بندرلنگه گفت: تجار بندرلنگه با توجه به حجم و میزان ورود و خروج کالاها به دلیل عدم مجوز برای ترخیص لوازم‌خانگی مجبور به مراجعه به گمرک قشم و یا بندرعباس بودند که این مشکل نیز رفع شد.

هاشمی تختی تصریح کرد: به دنبال رفع موانع و مشکلات گمرکی کشور برای رونق چرخه اقتصاد کشور هستیم و امیدوارم بتوانیم در آینده نزدیک به این مهم دست پیدا کنیم.