برخورد سطحی با دیگر ادیان و مذاهب عامل اختلاف با آنهاست

به گزارش خبرگزاری مهر، آیتالله حائری شیرازی در نشست «بررسی موانع اخلاقی تقریب مذاهب در سیره و سخن اهلبیت (ع)» برخورد سطحی ادیان و مذاهب با یکدیگر را عامل اختلاف آنها دانست.
آیتالله حائری شیرازی در این نشست درباره لزوم اجتناب از قضاوت قبلی در مواجهه با دیگر مذاهب و ادیان گفت: وقتی ما بهطرف مقابل میگوییم شما در دینتان و مذهبتان دچار انحراف هستید چه انتظاری از طرف مقابل داریم. ما نباید با قضاوت قبلی به گفتگو با ادیان و مذاهب دیگر بپردازیم.
وی با اشاره به تخریب روزافزون چهره اسلام براثر اقدامات افراطی در منطقه گفت: وقتی داعشیها یک خلبان روسی را بر مبنای آیهای از قرآن آتش میزنند آیا نباید توقع داشت که مسیحیان درباره اسلام به انحراف بیفتند و آن را دین خشونت بنامند؟ الان در اروپا اسلامهراسی اوج گرفته و مردم را هنگام خروج از مساجد سنگ میزنند.
وی با تأکید بر لزوم اجتناب از تفسیر شخصی از قرآن گفت: باید این قرائت داعشی از قرآن را نه با حرف و شعار که با کار علمی از چهره اسلام بزداییم. قرآن کتابی نیست که هر کس آن را جلوی خود باز کند بخواند و عمل کند، قرآن کتاب خودآموز نیست.
آیتالله حائری شیرازی ریشه اختلاف مذاهب و ادیان را برخورد سطحی اصحاب و پیروان آنها با همدیگر دانست و گفت: با مسیحیت و کتاب مقدس نباید سطحی برخورد کرد.
حائری شیرازی از شرایط گفتگو با ادیان دیگر گفت و خاطرنشان کرد: این گفتگوها باید پخته، مستدل و با حسابوکتاب باشد. شکلگیری بسیاری از گروههای منحرف در اسلام نتیجه سطحینگری بود.
حائری شیرازی مشکل امروز بشریت را نه با ادیان بلکه با ورود دین به سیاست دانست و اینکه امروزه علم جای دین را گرفته است.
آیتالله حائری افزود: امروزه علوم انسانی جای دین را گرفته است و این در حالی است که تا وقتی دین در دانشگاهها وارد نشود، در جامعه نیز وارد نمیشود.
آیتالله حائری شیرازی در پایان از اخلاق گفتگو گفت و افزود: متأسفانه در فضای امروز جامعه برخی اختلافات دستمایه استهزاء طرف مقابل شده اما باید توجه داشت که رعایت اخلاق در عین داشتن اختلافنظر با دیگران لازم و ضروری است. در روزنامههای امروز ما نیز متأسفانه سطحینگری وجود دارد. اگر ما امروزه مفهوم صحیحی از انسانیت در اسلام ارائه دهیم، سایر ادیان از آن استقبال میکنند.
آیتالله حائری شیرازی در جمعبندی سخنرانی خود گفت: عرفان سطحی، فقه سطحی و تفسیر سطحی علت دوری ادیان و مذاهب از همدیگر است و استدلال عمقی و آوردن دلایلی از لایههای عمیق دین میتواند ادیان را به هم نزدیک کند.
گفتنی است در ابتدای این جلسه حجتالاسلاموالمسلمین نواب رئیس دانشگاه ادیان و مذاهب با خیرمقدم به آیتالله حائری شیرازی به دوران شاگردیاش در خدمت ایشان اشاره کرد و آیتالله حائری شیرازی را فردی انقلابی و فعال خواند که در همه سنگرهای مختلف انقلاب از مجلس تا حوزه و دانشگاه حاضر و معتقد به مشارکت و گفتگوی همه گروهها باهم بوده و هست.
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