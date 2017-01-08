حمله به تیموریان معنی دارد/ افتخاری راز مگوی استقلال را پیدا کند

به گزارش خبرنگار مهر، آندرانیک تیموریان در یک قدمی باشگاه استقلال تهران است. او حتی برای بازگشت به تیمی که از نوجوانی در آن رشد کرده حاضر شد یک میلیارد تومان قرارداد خود از باشگاه ماشین سازی تبریز را هم ببخشد و برود و اتفاقا به باشگاه استقلال تهران تخفیف زیادی بدهد.

اینکه موضع ماشین سازی تبریز در قبال این اتفاق چیست و چه خواهد بود در این مقال نمی گنجد. بحث اصلی این است که کدام جریان در باشگاه استقلال یا در موازات این باشگاه سعی دارد این انتقال صورت نگیرد که با انتشار قرارداد بازیکن بزرگ باشگاه خودش، او را در اذهان عمومی گران معرفی کند؟

همانطور که ذکر شد، روز گذشته قراردادی از آندرانیک در رسانه ها منتشر شد که مربوط به سه سال قبل بود یعنی در روزهای اوج این بازیکن که در تیم ملی فیکس و طی فعل و انفعالاتی به استقلال برگشته بود و البته بازیکن بسیار گرانی بود تا جایی که برخی تیم های حوزه خلیج فارس در همان زمان به او بیش از ۵ میلیارد تومان پیشنهاد می‌دادند.

پرسش اول در واقع این است که چگونه قرارداد محرمانه بازیکن تیم ملی با باشگاه استقلال رسانه ای شده است؟ پاسخ به این پرسش می تواند بسیاری از موارد را روشن کند. پرسش دوم در پی پرسش اول این است که چه کسی از درون باشگاه استقلال به قراردادها دسترسی داشته و آن را به رسانه ها رسانده است؟

قاعدتا قرارداد بازیکن را خود بازیکن، سازمان لیگ و البته باشگاه در اختیار دارند و این قرارداد از چند سال قبل در اختیار مردم معمولی نیست. با این حساب باید تاکید کرد که سازمان لیگ نه می تواند و نه نفعی در برخی انتقال ها دارد که آنها را به رسانه ها بدهد. بازیکن هم خودش نمی آید قرارداد محرمانه اش را به رسانه ها بدهد. به این ترتیب فقط می ماند باشگاه استقلال. قاعدتا خود مدیرعامل باشگاه استقلال هم بازیکن لیست سرمربی اش را در رسانه ها فاش نمی کند آن هم در روزهایی که سعی دارد به سرمربی خود کمک کند.

سید رضا افتخاری مدیرعامل باشگاه استقلال اگر به این پرسش پاسخ دهد و کسی را که می خواهد مانع حضور تیموریان به باشگاه استقلال شود را پیدا کند، راز مگوی استقلال را فاش خواهد کرد. رازی که به پرویز مظلومی اجازه نداد در نیم فصل پارسال حتی یک بازیکن از لیست خودش را جذب کند و یک بازیساز به جای ریوالدو و کرار بگیرد و سال قبل تر اجازه نداد امیر قلعه نویی در نیم فصل محسن مسلمان و کاوه رضایی را بگیرد و در نهایت موجب جدایی آندو، منتظری و دیگر بزرگان استقلال شد.

افتخاری اگر این معادله را حل کند شاید در روزهای آتی بتواند بیشتر به منصوریان کمک کند اما با شرایط کنونی هرگز این اتفاق رخ نخواهد داد چرا که مدیر باشگاه استقلال هم باید معادلات نقل و انتقالات را حل کند - در این مورد به خصوص حل معادله ماشین سازی تبریز - و هم معادلاتی نامرئی که اجازه نمی دهد بازیکنان جدیدی به استقلال وارد شوند.