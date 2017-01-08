به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از روابط عمومی و اطلاع‌رسانی سازمان فرهنگ و ارتباطات اسلامی، نویسنده کتاب بن سالمه از اندیشمندان تونسی و متخصص در تمدن اسلامی است که با هدف تبیین افکار و اندیشه‌های تقریبی دو عالم بزرگ جهان اسلام و تقریب وحدت اسلامی، این کتاب را تدوین کرده است.

در این کتاب به ذکر اندیشه‌های امام خمینی (ره) و شیخ خضر حسین در موضوعات هویت اسلام و مسلمانان، قرآن در اسلام، مقام انبیاء و پیامبر گرامی اسلام (ص)، اسلام و سیاست، اسلام و مبارزه با استکبار، جهان شمولی اسلام، جدائی دین از سیاست، نقش و وظیفه علماء اسلامی در صیانت از کیان اسلام، موضوع قدس، فلسطین و دفاع از مظلومان، ضرورت ایجاد حکومت و دولت اسلامی و موضوعات مرتبط با مسائل اجتماعی، سیاسی و اعتقادی اسلام، پرداخته است.

نویسنده با استناد به آثار و کتاب‌های امام خمینی (ره) و باتوجه به آراء و اندیشه‌های امام خمینی (ره) که همسو با اندیشه‌های شیخ خضر است، کتاب را به رشته تحریر در آورده است.

چاپ این کتاب در تونس و جهان عرب و توزیع آن در مراکز علمی و تحقیقاتی گامی بسیار مؤثر برای مقابله با توطئه‌های دشمنان جمهوری اسلامی ایران و وحدت اسلامی است.

شیخ خضر حسین از علماء مبارز و مجاهد در تاریخ تونس است که مراجع و نخبگان کشورهای شمال آفریقا برای وی احترام ویژه‌ای قائل هستند. شیخ خضر در سال 1873 میلادی متولد و در سال 1912 بخاطر مبارزات با استعمار فرانسه مجبور به ترک تونس شد و به سوریه مهاجرت کرد. استعمار فرانسه حکم به اعدام شیخ خضر حسین داده بود، لذا بعد از مدتی وی سوریه را به طرف مصر ترک کرد. شیخ خضر حسین در مصر، ریاست دانشگاه الازهر را به عهده گرفت. آثار علمی او در قالب مجلات و کتاب در دسترس است. همچنین، از میان مهمترین کتاب‌های او می‌توان به اسرارالتنزیل، بلاغه القرآن، الدعوه الی الاصلاح، الشریعه الاسلامیه صالحه لکل زمان و مکان اشاره کرد.