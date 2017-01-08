مسابقات شطرنج آموزشگاه ها در قزوین برگزار می شود

به گزارش خبرنگار مهر، رقابت های مرحله استانی شطرنج در دو بخش دختران و پسران بهمن و اسفند برگزار می شود.

رقابت ها در سه مقطع ابتدایی، متوسطه اول و متوسطه دوم از ابتدای بهمن ماه آغاز می شود.

مسابقات دختران در مدرسه شطرنج تفکر بهتر و مسابقات پسران در هیئت شطرنج قزوین برگزار خواهد شد.

بانوان استان در لیگ برتر هندبال قضاوت می کنند

از سوی کمیته داوران فدراسیون هندبال اسامی داوران و ناظران لیگ برتر زنان در هفته دهم مشخص شد.

مژگان حسن زاده، مرضیه قفلی داوران ملی استان بازی هفته دهم تیم های تاسیسات دریایی و سپاهان اصفهان را سوت می زنند.

این بازی جمعه در تالار هندبال تهران برگزار می شود.

قضاوت داوران استان در لیگ برتر ووشو کشور

محمد نوری، محسن عباسی و کسری فروغی فر در هفته پایانی مرحله گروهی لیگ برتر ووشوی باشگاه های کشور قضاوت کردند.

این رقابت ها در آکادمی فدراسیون ووشو برگزار شد.

تیم والیبال سپهرالکتریک امروز به میدان می رود

در ادامه مسابقات والیبال دسته اول باشگاههای کشور، سپهرالکتریک قزوین در ارومیه به مصاف صدرنشین گروه الف شهرداری جوان این شهر می رود.

این بازی از ساعت ۱۶ بین تیم های اول ودوم گروه برگزار می شود.

تیم والیبال سپهرالکتریک هم اکنون در مکان دوم گروه قرار دارد.