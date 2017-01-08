واگذاری تیم فوتبال آبی پوشان اردبیل برای ممانعت از سقوط انجام شد

ذکی اله خوشبخت در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: در پی انصراف باشگاه آبی پوشان و طرح مشکلات تیم فوتبال اردبیل در جلسه مشترک شورا و شهرداری اردبیل با هیئت فوتبال و اداره کل ورزش و جوانان استان نسبت به واگذاری تیم به هیئت فوتبال تصمیم‌گیری شد.

وی افزود: به دلیل محدودیت قانونی تیم داری شهرداری اردبیل، طی ماه‌های گذشته تیم شهرداری اردبیل به باشگاه آبی پوشان واگذار شده بود که متأسفانه این باشگاه در میانه فصل انصراف داد.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل متذکر شد: این باشگاه متعهد شده بود تیم در خود اردبیل باقی‌مانده و همچنین در صورت سقوط تیم به دسته سه خسارت پرداخت کند که با انصراف در میانه فصل تمامی این تعهدات نیز قابلیت اجرایی و پیگیری ندارد.

خوشبخت تصریح کرد: برای اینکه تیم فوتبال شهرداری اردبیل که زمانی در دسته یک بود حداقل در دسته و مانده و به دسته سه سقوط نکند، تصمیم بر این شد تا تیم موقتاً به هیئت فوتبال استان واگذار شود.

وی تأکید کرد: شهرداری و شورای شهر تلاش بسیاری برای حفظ تیم ترتیب دادند و شهرداری پنج میلیارد تومان برای تیم هزینه کرد اما تیم در دسته یک نماند.

رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل ادامه داد: از سویی اداره کل بازرسی استان اردبیل با بررسی هزینه کردها تیم داری حرفه‌ای توسط شهرداری را ممنوع دانست و به همین دلیل موضوع واگذاری مطرح شد.

خوشبخت با بیان اینکه در مدیریت تیم برخی حیف‌ومیل هزینه‌ها نیز مشاهده شد، شهرداری همچنان از تیم حمایت دارد و نه شورا و نه شهرداری کوچک‌ترین تمایلی به سقوط تیم به دسته دو نداشت.

وی در پاسخ به این سؤال که چرا فعالیت آبی پوشان ارزیابی نشده و تیم واگذار شده است، ادامه داد: در ارزیابی می‌بایست شهرداری تحقیقات لازم را انجام می‌داد.

به گفته رئیس شورای اسلامی شهر اردبیل آبی پوشان باشگاه مجوز دار از فدراسیون است و از سوی اداره کل و ورزش و جوانان نیز نسبت به صلاحیت آن نظر مثبت ارائه کرد و در مجموع هیچ کانال دیگری برای رصد صلاحیت تیم وجود نداشت.

خوشبخت با ابراز تأسف از وضعیت فعلی تیم اضافه کرد: هر چند آبی پوشان ضمانت‌نامه نیز به شهرداری ارائه کرده بود اما به دلیل اینکه در میانه فصل انصراف داده ضمانت‌نامه‌ها نیز قابلیت اجرایی ندارد.