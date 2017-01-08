مصطفی جوادی مقدم در گفتوگو با خبرنگار مهر، با اشاره به برگزاری نمایشگاه خوشنویسی محتشم کاشانی از ۱۳ تا ۱۵ اسفندماه سال جاری در کاشان، اظهار داشت: محتشم کاشانی سراینده ترکیببند معروف «باز این چه شورش است که در خلق عالم است» که به عنوان معروفترین مرثیه برای کشتگان واقعه کربلا در ادبیات فارسی شناخته میشود و در قرن دهم هجری در کاشان زندگی میکرد.
وی افزود: بر این اساس دانشگاه آزاد اسلامی با همکاری بیش از ۱۰ نهاد و ارگان دیگر در کاشان، نمایشگاه خوشنویسی با استفاده از اشعار این شاعر مرثیهسرای شیعه را برنامهریزی کرده است و هنرمندان خوشنویس کاشانی میتوانند آثار خود را و در سه رشته نستعلیق، شکسته، نسخ و ثلث، در ابعاد ۳۵ در ۵۰ و ۵۰ در۷۰ با پاسپارتو، قاب و ترجیحا تذهیب شده، به انجمن خوشنویسان کاشان و انجمن خوشنویسان آران و بیدگل ارائه کنند.
رئیس اداره فرهنگ و ارشاد اسلامی کاشان با بیان اینکه استاد امیرخانی و ملکزاده از اساتید برجسته حوزه خوشنویسی در این نمایشگاه حضور دارند، تاکید کرد: به نفرات هر رشته در این نمایشگاه، تندیس کنگره، لوح تقدیر، ۴۰۰ هزار تومان وجه نقد، نفرات دوم لوح تقدیر، ۳۰۰ هزار تومان وجه نقد، نفرات سوم لوح تقدیر، ۲۰۰ هزار تومان وجه نقد اهدا میشود.
وی ادامه داد: همچنین به تمامی شرکتکنندگان در نمایشگاه خوشنویسی محتشم کاشانی، گواهی شرکت و لوح یادبود اهداء میشود.
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