دوره آموزشی امداد هوایی استان بوشهر برگزار شد

مسئول آموزش مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان بوشهر در گفت‌وگو با خبرنگار مهر عنوان کرد: با همکاری اساتید آموزشی نیروی هوا دریای منطقه موفق شدیم دوره آموزشی امداد هوایی را در دو روز به صورت تئوری و عملی برگزار کنیم.

سید احسان گلستانه اضافه کرد: از ویژگی‌های بارز این دوره حضور نیروهای فوریت‌های پزشکی استان در پایگاه امداد هوایی و آموزش در کنار بالگرد به‌صورت کاملا عملیاتی بوده است.

وی ادامه داد: در روز دوم بالگرد به پرواز درآمد و اساتید پرواز نکات ایمنی نزدیک شدن به بالگرد، حمل و انتقال صحیح مصدوم به بالگرد و برعکس، جایگزینی صحیح پرسنل، مصدوم و همراه احتمالی بیمار با توجه به ظرفیت بالگرد، تجهیزات و امکانات امدادی بالگرد، زندگی در شرایط سخت که مخصوص شرایط بحرانی و سقوط بالگرد بوده و نحوه استفاده از تجهیزات کمکی نظیر قایق اضطراری نجات را برای پرسنل حاضر تشریح کردند.

مسئول آموزش مرکز مدیریت حوادث و فوریت‌های پزشکی استان بوشهر خاطرنشان کرد: این دوره در سطح کشور منحصر به فرد است و اجرایی شدن آن حاصل تعامل نزدیک دو دستگاه است.

وی افزود: گروه ارزیاب آموزشی دانشگاه علوم پزشکی بوشهر و حدود ۳۰ نفر از پرسنل عملیاتی اورژانس ۱۱۵ در این دوره حاضر بودند.