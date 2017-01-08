به گزارش خبرنگار مهر، سیروس اسدپور صبح یکشنبه در نخستین جلسه مشترک با مدیران عامل شرکت های تعاونی تولید بیان داشت: تشکل‌های آبران در عرصه‌های مختلف توزیع، تعیین سهمیه و نظارت بر تامین آب چاه‌ها و اراضی کشاورزی فعالیت می‎کنند و با توجه به آبیاری اراضی به صورت سنتی تشیکل آبران می تواند نقش مهمی در ساختار تشویق کشاورزان به اصلاح روش آبیاری داشته باشد.

وی با بیان اینکه سپردن کار به کشاورزان و تولیدکنندکان از اهداف تشکیل تشکل‌های آبران است تصریح کرد: با واگذاری کار به مردم ضمن استفاده بهینه از آب و افزایش راندمان آبیاری و مکانیزه کردن کشاورزی، امکان تصمیم‌گیری مستقیم و موثر در امر مدیریت آبیاری در راستای حفاظت و صیانت از منابع آب فراهم می‌شود.

اسدپور ضمن ارائه گزارشی از چشم اندازهای شرکت های تعاونی تولید، پتانسیل ها و قابلیت هایی که این شرکت ها در توسعه کشاورزی و اقتصاد روستاییان دارند راتشریح کرد و خواستار به روز کردن شرکت ها و برگزاری مجامع و تغییرات لازم جهت انجام مسئولیت های جدید از جمله مدیریت واحدهای آبران و سایر امور محوله شد.

وی توسعه طرح های مکانیزاسیون در شرکت های تعاونی تولید را ضروری دانست و با توجه به تسهیلات کم بهره ای که در این خصوص پرداخت می شود خواستار دریافت این تسهیلات جهت خرید ماشین آلات و ادوات کشاورزی شد.

مسئول نظام های بهره برداری سازمان نیز در این نشست ضمن برشمردن برخی وظایف تعاونی های تولید جایگاه آنان را تشریح کرد.

وی با بیان اینکه کمیسیون ماده ۱۷ یکی از اهرم های قوی جهت حل مشکلات تعاونی های تولید است خواستار مشارکت بیشتر تعاونی و مرتفع نمودن مسائل و مشکلات از طریق این کمیسیون شد.

ماندگاری با اشاره به نقش تعاونی های تولید در اجرای طرح تعادل بخشی و احیای منابع زیرزمینی خواستار تصویب اساسنامه جدید در مجمع عمومی فوق العاده و تشکیل مدیریت واحد آب در این شرکت ها شد.

وی با بیان اینکه توسعه تعاونی‌های تولید نقش مهمی در اقتصاد کشاورزی دارد تصریح کرد: مدیریت آبرسانی اراضی کشاورزی به تعاونی های تولید در قالب تشکل‌های آبران واگذار می‌شود و در همین راستا تفاهم‌نامه‎هایی با مدیران تعاونی های تولید استان هرمزگان منعقد خواهد شد.