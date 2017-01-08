اصول سیاست ایران نسبت به سوریه ثابت و روشن بوده است

به گزارش خبرگزاری مهر، بهرام قاسمی سخنگوی وزارت امور خارجه در گفتگو با شبکه العالم، با بیان اینکه مواضع ایران در مورد سوریه همواره روشن بوده است، اظهار داشت: مسئله سوریه راه حل نظامی نخواهد داشت و نهایتاً باید به یک راه حل سیاسی رسید، وجنگ نمی تواند تا ابد ادامه داشته باشد.

وی افزود: باید در جایی برای جنگ خط پایان بگذاریم، و برای رسیدن به این مرحله، نیاز به آتش بس داریم.

قاسمی تصریح کرد: آتش بس یک بحث اساسی، جدی و مهمی است که با چالش ها و پیچیده گی های بسیاری مواجه است.

سخنگوی وزارت امور خارجه با اشاره به دخالت قدرت‌های فرامنطقه‌ای و منطقه‌ای در سوریه تأکید کرد: آتس بس تا حد زیادی کاری دشوار و سخت به نظر می رسد؛ ولی هیچ چاره‌ای جز آن برای نجات سوریه و مردم این کشور و کمک به کاهش آلام و درد آنها وجود ندارد.

وی افزود: آتش بس در این نوع بحران‌ها و درگیری‌ها که گروه های متعدد در آن حضور دارند کار سختی است، ولی امیدوار هستیم با تلاشی که صورت می‌گیرد و با رایزنی‌هایی که اخیرا با دولت سوریه به صورت مستقل و اجلاس مسکو به صورت سه جانبه با ترکیه و روسیه داشتیم، بتوانیم هرکدام به سهم خود و توانایی هایی که داریم کمک کنیم، که این آتش بس تثبیت شود.

ادعای برخی طرف ها درباره مواضع ایران درباره سوریه

قاسمی درخصوص ادعای برخی مبنی بر اینکه ایران از همه ظرفیت خود در سوریه استفاده نمی‌کند، و اینکه ایران آنچنان که باید از آتش بس حمایت نمی کند، اظهار داشت: ایران از همان ابتدا موضع مشخصی درباره سوریه داشته است. و خوشبختانه اگر امروز بخواهیم به گذشته داشته باشیم می بینیم که از روز نخست و شروع فعالیت گروه های تروریستی در سوریه، عاقلانه ترین، دقیق‌ترین و واقع بینانه ترین موضع گیری متعلق به جمهوری اسلامی ایران است.

وی خاطرنشان کرد: گروه‌ های تروریستی به صورت گروهی و یا حتی تک نفره از بیش از ۸۰ کشور به سوریه اعزام شده اند، که همه آنها در واقع تلاششان این بود که دولت ملی و منتخب و مشروع و مردمی سوریه را ساقط کنند.

سخنگوی وزارت امور خارجه تأکید کرد: ایران از همان ابتدا موضع مشخصی اتخاذ و تأکید کرده است که با زور و با اعزام افراد و تروریستها نباید و نمی توان یک دولت قانونی را که منتخب پارلمان یک کشور است ساقط کرد. و هر اتفاقی که در هر کشوری بیفتد، از جمله سوریه به مردم آن کشور مربوط است و این مردم هستند که تصمیم می گیرند چه کسی در قدرت باشد یا نباشد.

این دیگران هستند که مجبورند مواضع خود را تعدیل کنند

قاسمی گفت: مباحثی که درمورد عملکرد ایران و استفاده نکردن از ظرفیت خود برای آتش بس مطرح است، ناشی از یک سری عنادها است؛ و سخنانی بی ربط و بیهوده و بی جهت است.

وی تأکید کرد: ایران، اولین کشوری بوده که اعتقاد به آتش بس و حفظ تمامیت ارضی و حاکمیت ملی سوریه و برخورد با تروریسم داشته است.

سخنگوی وزارت امورخارجه افزود: ما در بحث آتش بس با تمام توان و با توجه به تمامی مواضع و شعارهای صحیح و دقیقی که درمورد سوریه از ابتدا داشته‌ایم، بر مواضع قبلی خود ایستاده ایم، و این دیگران هستند که مجبورند مواضع خود را تعدیل کنند.

قاسمی ادامه داد: این صحبت ها جای طرح ندارد، ایران اساس و اصول سیاستش حفظ دولت قانونی سوریه و تمامیت ارضی این کشور بوده است، و امروز هم برای حفظ همان آرمان ها و خواست ملت سوریه ما به آتش بس جدی و باثبات نیاز داریم، و با تمام توان و تا آنجایی که می‌توانیم برای این آتش بس تلاش خواهیم کرد.

وی درپاسخ به سؤالی درباره گفتگوهای آستانه و مذاکرات سوریه گفت: بحث مذاکرات سوری – سوری همواره از ابتدا از جانب ما مطرح بود و اینکه دیگران حق دخالت در امور این کشور ندارند.

سخنگوی وزارت امورخارجه با بیان اینکه هنوز جزئیات مذاکرات آستانه روشن نیست اظهار داشت: بحثی بود که در آنجا دولت سوریه و گروه های سوری که می توانند با دولت سوریه مذاکره کنند بر سر یک میز بنشینند و نهایتا در خصوص شرایط خودشان و آینده سوریه مذاکراتی را آغاز کنند که می تواند گامی به جلو باشد.

گروه های تروریستی جایی در مذاکرات ندارند

قاسمی خاطرنشان کرد: گروه های تروریستی که در لیست سازمان ملل بودند یا توسط ایران یا روسیه به عنوان گروه های محارب که به عنوان گروه های تروریستی شناخته می شوند، قطعاً در این مجموعه نخواهند گنجید، و صحبت با آن ها هم بی فایده است چون مواضع آن ها کاملاً روشن است؛ آن ها کاری و اقدامی جز اقدامات تروریستی نمی توانند داشته باشند و علاقه ای به سرنوشت و جان و مال مردم و ساختارهای بنیانین و اقتصادی و اساسی سوریه ندارند.

وی اظهار امیدواری کرد که این مذاکرات شروع و نقطۀ آغازی برای نشست دولت و گروه های سیاسی و حتی برخی گروه های نظامی باشد که می توانند در فضای جدید با زبان و رفتار دیگری سخن بگویند.

کشورهایی که در مذاکرات سوریه حضور خواهند داشت

سخنگوی وزارت امورخارجه با اشاره به تلاش ها و رایزنی های ایران، روسیه و ترکیه برای رسیدن به یک بیانیه مشترک و تفاهم برای دنبال کردن یک نقشه راه، افزود: فکر می کنم که در مرحلۀ کنونی، این سه کشور می توانند در بحث سوریه تلاش مشترکی داشته باشند، و تصور نمی کنم که بتوان در این مرحله و در این زمان خاص این طیف را گسترده تر و وسیع تر کرد، زیرا این رویکرد، کار را پیچیده تر خواهد کرد، و شاید کار خیلی جلو نرود.

قاسمی تأکید کرد: ولی نهایتاً ما با هر سازمان گروه کشور و مجموعه ای که با حسن نیت کامل و به صورت صادقانه بتواند در بحث سوریه و برقراری آتش بس و کمک به صلح و امنیت در سوریه کمک کند، می‌توانیم در آینده در مورد همکاری آنها فکر کنیم.

وی اظهار داشت: البته در کنار این بحث، سازمان ملل هم هنوز تلاش های خود را اگر چه با سرعت ناکافی دنبال می کند، اما آن ها هم مباحث خود را دارند.

سخنگوی وزارت امورخارجه افزود: الان بعد از بحث آستانه، بحث نشست ژنو مجددا توسط آقای دیمیستورا مطرح است، که در واقع بتواند نشست دیگری بین گروه ها وجود داشته باشد، ولی در مرحلۀ کنونی من فکر می کنم اگر این سه کشور بتوانند که در یک نشست در واقع به صورت اجماع و به طور کلی اراده خودشان را بیان کنند برای همکاری در کمک به مساله سوریه کار را جلو ببرند، شاید این بهترین وضعیت موجود در شرایط کنونی سوریه و منطقه باشد.

امداد رسانی به مردم حلب همزمان با آتش بس

قاسمی در پاسخ به این سوال که آیا همزمان با آتش بس در سوریه سازوکارهایی برای رساندن کمک های انسانی وجود دارد، تصریح کرد: یکی از مباحث جدی و فوری در مورد سوریه، امداد رسانی و ارسال کمک های انسان دوستانه است و طی ماههای گذشته هم در تلاش های دوجانبه ای که ما با ترکیه و روسیه و برخی از سازمان های بین المللی مثل صلیب سرخ و استفان دی میستورا نماینده ویژه دبیرکل سازمان ملل در امور سوریه داشتیم.

وی خاطرنشان کرد: این موضوع را با جدیت دنبال و سعی کرده ایم که راهکارهایی را برای رساندن کمک در این اواخر به حلب و حتی سایر نقاط سوریه پیدا کنیم، و اینکه چطور می توان کمک رسانی کرد.

سخنگوی وزارت امورخارجه افزود: توسط هلال احمر جمهوری اسلامی ایران نیز اقدامات اساسی صورت گرفت، و با توجه به فقر و گرسنگی و مشکلات عدیده ای که مردم سوریه در بسیاری از نواحی با آن مواجه هستند؛ ما این امداد رسانی و کمک های انسانی را در حد توان خود ادامه خواهیم داد. لذا در بحث آتش بس هم یکی از جنبه ها، آمادگی و ایجاد یک فضای لازم برای امداد رسانی و کمک های انسانی است که مردم سوریه شدیدا به آن احتیاج دارند.

قاسمی تصریح کرد: امیدوار هستم که به موازات مباحث آتش بس، بتوانیم زمینه این بحث انسان دوستانه و کمک های انسانی را هر چه سریعتر و با جدیت فراهم کنیم و جامعه جهانی یا وجدان های بیدار در سراسر جهان هم به این کمک رسانی بپیوندند و تلاش کنند که این مصیبت بزرگ را که یک فاجعه قرن است و یک نقطه ضعف و وضعیت شرم آور برای جامعه جهانی امروز – به رغم همه ادعاهایش- هست (پایان دهند و بتوانیم کمک های انسانی را) برای مردم سوریه فراهم کنیم.

فجایع و بحران ها، ناشی از اشتباه های قدرت های بزرگ است

وی درپاسخ به سوالی درباره اوضاع عراق از جمله نبرد موصل گفت: به هر حال، وضعیت مجموع منطقه که متاسفانه می توان گفت که بخش عمده ای از جهان اسلام است و دچار این فجایع و بحران ها شده است، ناشی از بخشی از اشتباه های بزرگ قدرت های بزرگ در طول چند دهه اخیر است، که با اشغال افغانستان شروع شد و بعدا با حمایتی که از دیکتاتورهای منطقه شد و جنگی که علیه ایران اتفاق افتاد و خیلی موارد دیگر، منتج به این وضعیت چه در سوریه و چه در عراق و چه در یمن و خیلی جاهای دیگر شد.

سخنگوی وزارت امورخارجه افزود: بهر حال، ما خوشحال هستیم که در بغداد یک دولت قانونی و رسمی بر سرکار هست و بعد از مدتها، دارای یک قانون اساسی است و یک دموکراسی نوین را تجربه می کند و باید همه کمک کنیم که این دموکراسی جدید که بعد از مدت ها مدیدی دیکتاتوری و فشار و اختناق در عراق تجربه می شود، بتواند پا بگیرد.

قاسمی تصریح کرد: متاسفانه دشمنان جهان اسلام و دشمنان مردم این منطقه خواهان ثبات و امنیت و آرامش در اینجا نیستند، و کارشکنی های خودشان را ادامه می دهند و مشکلاتی را هم طی سالیان اخیر چه از درون و چه از بیرون منطقه برای این کشورها بوجود آورده اند؛ نظیر تربیت تروریست های تکفیری یا انواع دیگر تروریسم که اینها توانستند در عراق و بعدا سوریه، بخشی از سرزمین ها را اشغال و مردم بی گناه را قربانی مطامع و اهداف شوم خودشان کنند.

وی در پایان خاطرنشان کرد: ولی به هر حال، با روندی که در عراق آغاز شده و تلاشی که برای بیرون راندن ترویست ها در موصل و سایر نقاط عراق وجود دارد، ما امیدوار هستیم که دولت مرکزی بتواند با یک توان بالا و با کمک دیگران به اهداف خود نائل بیاید و ما شاهد یک عراق قدرتمند و یک حاکمیت ملی و تمامیت ارضی جدی در سرزمین عراق باشیم که ما هم مرزهای طولانی با این کشور داریم و امنیت و ثبات آن برای ما نه فقط الزاما به عنوان کشوری مسلمان بلکه حتی به عنوان همسایه و یک کشور مهم در منطقه، از اهمیت برخوردار است.