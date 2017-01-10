خبرگزاری مهر - گروه ورزشی: با مصاحبه کریم بوستانی دستیار سابق امیر قلعه نویی در استقلال و متهم کردن سه ملی پوش سابق این تیم به کم کاری در دوره مربیگری امیر قلعه نویی و منجر شدن این کم کاری به از دست رفتن قهرمانی، بار دیگر بحث تکراری خیانت در استقلال مطرح شد.

فوتبال به دلیل تیمی بودن، در همه طول تاریخ بیشتر از سایر رشته ها مورد اتهام خیانت قرار گرفته و بارها و در همه کشورها بحث خیانت در تیم های مختلف به گوش رسیده است. این موضوع در طول تاریخ فوتبال ایران نیز بارها مطرح شده و کم نبوده مواردی که بحث خیانت در تیم های مختلف مطرح شده است.

استقلال یکی از تیم هایی است که بیشتر از سایر تیم ها توهم خیانت در آن شکل گرفته است. از سال های گذشته تاکنون بارها و بارها بازیکنان مختلفی متهم به کم کاری در زمین شده‌اند. به خصوص جایی که سرنوشت یک مربی به یک بازی خاص گره خورده باشد. کریم بوستانی یکی از دستیاران سابق امیر قلعه نویی در استقلال اخیرا بار دیگر این بحث را مطرح کرد و سه ملی پوش سابق آبی پوشان را متهم به کم کاری در زمان مربیگری امیر قلعه نویی در این تیم کرد.

درخواست امیر قلعه نویی از رئیس کمیته اخلاق فدراسیون فوتبال مبنی بر ورود به این پرونده را می‌توان صحه گذاشتن بر صحبت های دستیار سابقش دانست. به همین بهانه به نمونه‌های متعددی از طرح فرضیه خیانت از گذشته های دور استقلال تا به امروز می پردازیم.

* دربی شماره ۱۲

این دربی یکی از معروف ترین بازی ها بین دو تیم استقلال و پرسپولیس بود که آبی ها سنگین ترین شکست تاریخ فوتبال شان را در این بازی تجربه کردند. دیداری که با نتیجه ۶ بر صفر به سود رقیب سنتی آبی ها پایان یافت. در پایان آن بازی آبی ها یکی از مدافعان خود را متهم به خیانت کردند و او را مقصر اصلی ثبت این نتیجه عجیب دانستد. انتقال این بازیکن به پرسپولیس در فصل بعد شائبه خیانت وی در آن بازی خاص به استقلال را قوت بخشید و این امر به آنها مشتبه شد که خیانت توسط بازیکن مزبور صورت گرفته است.

* دربی شماره ۳۵

گرچه استقلالی ها که یکی از بهترین تیم های تاریخ خود را در سال ۷۰ در اختیار داشتند و با همین تیم دو بار به فینال آسیا راه یافته بودند توانستند در این دربی با نتیجه دو بر صفر برنده باشند، اما خود استقلالی ها معتقدند در آن دربی بازیکنانی بودند که حاضر نشدند بعد از گل دوم استقلال به حریف فشار بیاورند و تعداد گل های زده شان را بالاتر ببرند و این در حالیست که به اعتقاد خودشان، تیم استقلال در آن بازی شرایط برد بسیار پر گل تری را داشت.

در آن سال استقلال با داشتن هفت - هشت بازیکن ملی پوش بیشترین سهم را در تیم ملی داشت و سرمربی تیم ملی نیز علی پروین سرمربی وقت پرسپولیس بود. بعد ها اعترافاتی در خصوص این بازی از سوی برخی از استقلالی ها صورت گرفت که تعدادی از ملی پوشان بعد از گل دوم استقلال کم کاری کردند و فشار را از روی پرسپولیس برداشتند.

* دربی شماره ۶۶

این بازی از سلسله بازی های دو تیم بود که با حساب یک-یک مساوی به پایان رسید. در حالی که استقلالی ها تا دقیقه ۹۱ با یک گل از حریف پیش بودند، مهاجم سابق پرسپولیس که به استقلال پیوسته بود در لحظات پایانی بازی بعنوان بازیکن ذخیره به میدان آمد و ارتکاب وی به خطای هند در محوطه جریمه اسقلال در دقیقه ۹۱ و اهدای ضربه پنالتی به پرسپولیس که تبدیل به گل مساوی استقلال شد، بار دیگر توهم توطئه در دربی را نزد استقلالی ها ایجاد کرد. مهاجم استقلالی ها بعد از آن بازی روزهای بسیار تلخ و بدی را سپری کرد و در نهایت از جمع آبی ها جدا شد.

* دربی شماره ۸۲

استقلالی ها یکبار دیگر شکستی سنگین در یک دربی را تجربه کردند و بعد از آن بود که پرویز مظلومی بار دیگر بحث خیانت را مطرح کرد و اعلام کرد بازیکنانی بوده‌اند که بدشان نمی‌آمده در آن بازی این تیم شکست بخورد. اما مظلومی هرگز حاضر نشد نا خیانت کاران را بر زبان بیاورد.

* استقلال - سایپا سال ۷۸

یکی از بازی‌های آبی پوشان که به شدت بوی خیانت از آن بلند شد و بارها نیز در خصوص آن بحث شد، دیداری بود که استقلال در اردیبهشت سال ۷۸ مقابل سایپا انجام داد و در حالی که ابتدا با نتیجه ۳ بر یک از حریف پیش بود، در چند دقیقه عجیب با دریافت سه گل پی در پی از حریف با نتیجه ۴ بر ۳ شکست را پذیرا شد. این شکست باعث شد تا ناصر حجازی شبانه از استقلال کنار گذاشته شود. بعد از آن بازی نیز دو سه بازیکن استقلال به کم کاری و دست داشتن در شکست این تیم مقابل سایپا متهم شدند.

* استقلال - ملوان سال ۸۰

یکی از دراماتیک ترین فصل ها برای استقلال اولین دوره برگزاری لیگ حرفه‌ای بود و روزی که استقلال با بیشترین شانس قهرمانی به انزلی رفت و عجیب ترین شکست ممکن را در ورزشگاه تختی انزلی تحمل کرد تا به طرزی دراماتیک قهرمانی لیگ را که در مشت داشت به رقیب سنتی‌اش تقدیم کند. بعد از آن بازی نیز مطرح شد چند بازیکن استقلال به شدت کم کاری کردند تا پرونده حضور پورحیدری در استقلال بسته شود. پورحیدری بعد از آن شکست از استقلال کنار رفت تا امیر قلعه نویی و بلافاصله بعد از او رولند کخ هدایت آبی پوشان را بر عهده بگیرد.