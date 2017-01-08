محمد پنجعلی در گفتگو با خبرنگار مهر، درباره استعفای کارلوس کی روش از سرمربیگری تیم ملی فوتبال ایران، گفت: در این شرایط استعفا و قبول آن از سوی فدراسیون درست نیست. البته این استعفا به تعهد و قرارداد کی روش هم بستگی دارد ولی در کل این کار، غیر حرفه ای است. نباید در واکنش به انتقادات، چنین اقدامی انجام داد چون تیم ملی ضربه می خورد.

وی با بیان اینکه امیدوار است استعفای کی روش جدی نباشد، تصریح کرد: به هر حال این اتفاق در چند سال گذشته رخ داده و تقریبا به یک مانور قدرت شبیه است. در حال حاضر فوتبال ما به آرامش نیاز دارد بخصوص اینکه پرسپولیس هم از چند ماه دیگر باید در لیگ قهرمانان آسیا به میدان برود و مسابقات سختی را پشت سر بگذارد.

پیشکسوت فوتبال ایران یادآور شد: انتقاد برانکو از برپایی اردوی تیم ملی طبیعی بود. همه جای دنیا از این انتقادات هست بخصوص اینکه برنامه ریزی این اردو بر وفق مراد نبود. بازیکنان لژیونر در ایران بودند و تیم ملی بدون آنها به امارات رفت. این هم خوب نیست.

پنجعلی خاطرنشان کرد: حرکت کی روش بعد از انتقاد برانکو غیرمنتظره بود. من همیشه حامی کی روش بودم و هیچ موقع از وی انتقاد نمی کردم ولی بازگرداندن بازیکنان پرسپولیس به ایران کار عجیبی بود.

وی در پایان درباره شکست تیم پرسپولیس برابر تیم پاراگ در دیدار تدارکاتی، گفت: خود من در ورزشگاه حضور داشتم. تیم در نیمه اول با ترکیب اصلی و ملی پوشانش بازی کرد که خیلی سرحال نبودند. علت آن هم این بود که آنها مدام در پرواز بوده اند. قطعا آنها با حضور در یکی، دو تمرین شرایط بهتری پیدا می کنند.