به گزارش خبرنگار مهر، شاپور محمدی، رئیس سازمان بورس و اوراق بهادار به همراه معاونان خود، در بازدیدی سرزده به میان حاضران تالار بورس رفت و از نزدیک در جریان دغدغه برخی از سهامداران قرار گرفت.

وی در گفت و گوهای خود با سهام‌داران و معامله‌گران، به دغدغه‌های آنها از جمله جذب نقدینگی بالا در اخزا(اسناد خزانه اسلامی)، معاملات بلوکی، عرضه‌های اولیه و کاهش حجم نقدینگی، پاسخ داد.

محمدی درباره توقف نماد بانکیها، تعدد اطلاعات ارسالی از سوی بانک مرکزی و بانک ها را عامل مهمی در توقف این گروه خواند و گفت: بانک مرکزی یک نامه ارسال می کرد و خود بانک یک نامه و ما نمی توانستیم این تعدد اطلاعات را به سهامدار انعکاس بدهیم و بگوییم خودتان بین این اطلاعیه ها تصمیم بگیرید؛ بنابراین کفایت افشا و شفاف سازی را برای بازگشایی نمادهای این گروه مد نظر داریم.

وی در پاسخ دغدغه سهامداران در خصوص بلوک زنی با هدف بالا بردن شاخص کل گفت: شخصاً تا کنون سه بار ابلاغ کرده ام که هر کسی در سازمان یا خارج از سازمان، خارج از ضوابط قانونی و در بازار خرد اقدام به بلوک زنی کند باید اخراج شود و به جد این موضوع را پیگیری خواهیم کرد

گفتنی است، هفته گذشته نیز تعدادی از سهامداران با حضور در سازمان بورس و اوراق بهادار، دغدغه‌های خود را با رئیس سازمان بورس در میان گذاشتند. طولانی‌بودن بسته ماندن نماد بانکها و شرکتهای بورسی، اعتراض سهامداران را در پی داشته است.