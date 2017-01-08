کنگره ۵۴۰۰ شهید کردستان متناسب با شان والای شهدا برگزار شود

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از پایگاه اطلاع رسانی استانداری کردستان، عبدالمحمد زاهدی در جلسه هماهنگی برگزاری کنگره ۵۴۰۰ شهید استان کردستان در محل سالم شهدای گمنام استانداری اظهار داشت: قبل از برگزاری کنگره پیشمرگان مسلمان کرد خدمت رهبر معظم انقلاب رسیدیم و ایشان بر برگزاری کیفی این مراسمات تاکید کردند.

وی بیان کرد: ما تجربه موفق برگزاری کنگره پیشمرگان کرد مسلمان را داریم در کنگره‌های فراوانی در استان‌های مختلف حضور داشته‌ایم اما کنگره‌ای که در سنندج برگزار شد بسیار بی‌نظیر و قابل مقایسه با کنگره‌های سایر استان‌ها برگزار شد.

وی گفت: شهدای کردستان متفاوت از سایر شهدا بودند چون همزمان در دو جبهه مقابله با رژیم بعث و گروهک‌های معاند، از کیان کشور دفاع می‌کردند لذا کنگره سال ۹۷ باید در شان این شهدا و استان باشد.

زاهدی افزود: هرچند هر کار بزرگی که انجام می‌شود شاید نواقصی داشته باشد، اما نقاط مثبت کنگره شهدای پیشمرگان مسلمان کرد پررنگ‌تر از نقاط ضعف آن بود به گونه‌ای که قابل قیاس با نقاط قوت این کنگره نبود.

وی در ادامه گفت: آن جمعیت و شوری که در استان ایجاد شده بود و بازتابی که در سطح ملی و بین‌المللی داشت کار بسیار ارزشمندی بود که از طریق رسانه‌ها نیز به آن پرداخته شد.

زاهدی همچنین با بیان اینکه عظیم‌ترین سرمایه در انقلاب، دفاع مقدس و در تثبیت پایه‌های انقلاب شهدا هستند، عنوان کرد: خون پاک این شهدا در جای‌جای کشور در مناطق جنگی دوران دفاع مقدس ریخته شده است.

وی گفت: شهدایی که خونشان در کردستان به زمین ریخته شده با شهدای سایر مناطق کشور فرق می‌کند چراکه بسیاری از شهدای این استان همزمان با مقابله با صدام با گروهک‌های معاند می‌جنگیدند و از نظام و کشور دفاع می‌کردند.

استاندار کردستان در بخشی دیگر از سخنانش با بیان اینکه نباید این تصور به وجود بیاید که این ۵ هزار و ۴۰۰ شهید مال سپاه هستند و این نهاد باید تمام کارهای این کنگره را انجام دهد اظهار کرد: این شهدا متعلق به تک‌تک خانواده‌ها و مردم هستند و حالا علاقمندی و همت سپاه موجب شده که آغاز کننده این حرکت باشد و این ایده را مطرح کنند.

استاندار کردستان با تاکید بر اینکه کار برای شهدا نباید صرف یک وظیفه اداری تلقی شود، خاطرنشان کرد: باید با علاقه و انگیزه در این مسیر گام برداریم تا کار به نحو مطلوب انجام شود.

به گفته زاهدی، باید از همه ظرفیت‌ها برای برگزاری یک کنگره ارزشمند و در شان شهدا و استان استفاه کنیم و در این راستا از همه امکانات نرم‌افزاری و سخت‌افزاری برای اجرای این کنگره مورد استفاده قرار گیرد.

وی اضافه کرد: معتقدم در کنار آن برنامه‌هایی متعددی که در کنگره باید اجرا شود در کل شهرها و محلات استان با موضوع نکوداشت شهیدان کارهای کیفی و ماندگار انجام شود.

زاهدی برگزاری این برنامه در سالن ۶ هزار نفری ۲۲ گولان را مورد تاکید قرار داد و گفت: کارهای لازم برای اتمام این سالن و افتتاح به موقع آن قبل از برگزاری کنگره به کار خواهیم گرفت.

وی در پایان بر بهره‌گیری هرچه بیشتر از ظرفیت‌های مردمی در این کنگره تاکید کرد و افزود: باید به نحوی عمل شود که مردم احساس کنند که برنامه متعلق به خود آنان است.