به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام جلال سبحانی صبح یکشنبه در کارگاه آموزشی ائمه جماعات ادارات عضو شورای حمل و نقل و ادارات راهداری و حمل و نقل جاده ای استان همدان با بیان اینکه یکی از نشانه های حکومت صالحان اقامه نماز است، گفت: با گذشت ۳۷ سال از انقلاب اسلامی در اجرا و اقامه فریضه الهی نماز که بازدارنده فحشا و منکرات است کوتاهی کرده ایم چراکه باید در حال حاضر شاهد کاهش مشکلات در جامعه باشیم.

وی بابیان اینکه اقامه نماز سبب کاهش آسیب‌های اجتماعی می‌شود، گفت: بااقامه نماز می‌توان از بسیاری ناهنجاری‌ها پیشگیری کرد تا شاهد جامعه‌ای سالم باشیم.

وی خطاب به ائمه جماعات ادارات با طرح این سئوال که فلسفه نماز چیست؟ عنوان کرد: اگر روحانیون و ائمه جماعات به درستی فلسفه نماز را درک کرده باشند و خود آمر به فریضه الهی باشند وعده هایی که از سوی خداوند داده شده محقق خواهد شد.

مسئول نهاد نمایندگی مقام معظم رهبری در دانشگاه فرهنگیان استان همدان با بیان اینکه ذکر و یاد الهی تنها فلسفه وجودی نماز است، عنوان کرد: این در حالیست که پرهیز از فحشا و منکرات از آثار و برکات نماز محسوب می شود.

حجت الاسلام سبحانی بابیان اینکه نماز نیرومندترین اهرام برای مقابله با آسیب های اجتماعی است، عنوان کرد: نماز در درجه اول پاسخ قوی و روشن به نیاز اصیل فطری و درونی است و به همین منظور این فریضه الهی باید در رأس کارها قرار گیرد و مهم‌تر اینکه نماز اول وقت، با حضور قلب و تمرکز اقامه شود.

کارشناس نظارت و ارزیابی ستاد اقامه نماز استان همدان نیز گفت: ستاد اقامه نماز از سال ۸۳ فعالیت خود را مبنی بر نظارت و ارزیابی اقامه نماز دربین ادارات استان را شروع کرده است.

حجت الاسلام آیت شاکری با اشاره به برگزاری اجلاس سراسری نماز تحت عنوان «نماز و نقش آن در کاهش آسیب های اجتماعی»، افزود: بنا بر فرمایشات رهبر معظم انقلاب اسلامی پس از گذشت ۳۷ سال از انقلاب اسلامی هنوز به درستی اقامه نماز در جامعه اداء نشده است.

وی بابیان اینکه تهاجم فرهنگی بیداد می‌کند و ما هیچ‌ اهرمی نیرومندتر از نماز برای مقابله با آسیب‌های اجتماعی نداریم، گفت: باید به نقش نماز در جلوگیری از آسیب‌های اجتماعی توجه شود.