«پکیج عروس» فقط ۱۲ میلیون!

خبرگزاری ایسنا نوشت: «شما شایسته بهترین هستید»؛ «با ما در بهترین شب زندگیتان بدرخشید»؛ «زیبایی حق شماست، آن را با ما تجربه کنید»؛ «پکیج ویآیپی عروس با بهترین خدمات» و ... . اینها شعارهای تبلیغاتی این روزهای سالنهای زیبایی زنانه هستند که حالا خیلی درآمد خوبی دارند و روز به روز هم به تعدادشان اضافه میشود؛ سالنهایی که پکیجهای متنوعی به مشتریانشان ارائه میدهند و مبالغ میلیونی دریافت میکنند.
یکی از خدماتی که سالنهای زیبایی زنانه به مشتریانشان ارائه میدهند، پکیجهای آرایشی برای عروسخانمهایی است که دوست دارند در مراسم ازدواجشان زیباترین صورت را داشته باشند؛ پکیجهایی که از یک میلیون و ۸۰۰ هزار تومان تا بیش از ۱۰ میلیون تومان برای آقای داماد آب میخورند!
خیلی از این سالنها برایشان مهم نیست که قرار است چه خدماتی به مشتری ارائه دهند؛ بلکه همین که عنوان «عروس» به گوششان میخورد، پکیجهای گرانقیمتشان را برای مشتری رو میکنند تا بتوانند مبلغ قابل توجهی دریافت کنند.
شاید بد نباشد در ادامه، دو تجربه تلخ و شیرین از کاربران ایسنا را در اینباره بخوانید:
روایت اول:
«همسرم توانایی مالی نداشت که پکیجهای چند میلیونی آرایشگاه را برای شب عروسیام تهیه کند. برای همین تصمیم گرفتم به آرایشگر نگویم عروس هستم و به او گفتم میخواهم برای یک میهمانی آماده شوم. قرارداد ۸۰۰ هزارتومانی بستیم و به آرایشگر بیعانه پرداخت کردم. سه روز مانده به مراسم ازدواجم، آرایشگر با من تماس گرفت. نمیدانم از کجا فهمیده بود که من عروس هستم. خیلی توهینآمیز صحبت کرد و گفت: «باید ۲ میلیون تومان بدهی. نگفتی عروس هستی که سر ما را کلاه بگذاری؟!» خلاصه سه روز مانده بود به مراسمم من آرایشگاه نداشتم. خیلی شخصیتم زیر سوال رفت و واقعا از این بابت ناراحت هستم. به اتحادیه آرایشگران هم رفتم اما صدایم به جایی نرسید.»
روایت دوم:
«من و همسرم سعی داشتیم که مراسم عروسیمان را با حداقل هزینهها برگزار کنیم. مراسم را خیلی ساده برگزار کردیم و آرایشگاهی که من انتخاب کرده بودم، دستمزدی ۳ میلیونتومانی برای آرایش عروس دریافت میکرد. برای همین به او نگفتم که عروس هستم و گفتم میخواهم برای میهمانی آماده شوم. آن روز که به آرایشگاه رفتم، عروسهایی هم در سالن بودند که تنها فرقشان با من این بود که میهماندار شخصی داشتند و مدام از آنها پذیرایی میشد. کار من ظرف ۲ ساعت انجام شد، در حالی که عروسهای دیگر از صبح زود در سالن درگیر بودند. آرایشگر با دریافت ۵۰۰ هزارتومان آمادهام کرد و بسیار هم راضی بودم. چون با هزینه کمی من هم شبیه عروسهای دیگری شدم که در همان آرایشگاه بودند.»
با مرور این دو روایت این پرسش مطرح میشود که آیا آرایشگاهها بر اساس خدماتی که ارائه میدهند هزینه دریافت میکنند یا مناسبت و عنوان مراسم برایشان مهم است؟ پرسش دیگر اینکه پکیجهای عروس چه خدماتی را شامل میشوند که خرید آنها موجب پرداخت هزینههای میلیونی است؟
وقتی این سوال را از یکی از آرایشگرهای معروف تهران که پکیجهای عروسش ۱۲ میلیونتومان قیمت دارد پرسیدیم، درباره خدمات این پکیج توضیح داد: «پکیج ۱۲ میلیون تومانی ما یک مجموعه ویآیپی برای عروسخانمهاست که شامل خدمات زیادی میشود. مثلا از دو هفته پیش از مراسم، عروسخانمها برای استراحت و پاکسازی پوست به سالن میآیند. البته قبل از مراسم هم یکبار عروس را آرایش کامل میکنیم که عکاسیاش را زودتر انجام دهد و روز مراسم استرس نداشته باشد. میکاپ ویژه، اکستنشن مو، رنگ، لایت، شینیون، فون بدن، سولاریوم، کاور ناخن، لاک پا، لنز، تاج و تور خدمات دیگر ما در روز عروسی است. البته عروسها برای اینکه احساس ناراحتی نکنند، برایشان یک مهماندار شخصی و صندلی ماساژ میگذاریم و با صبحانه، ناهار و نوشیدنی از آنها پذیرایی میکنیم.»
با سالنهای دیگر هم تماس میگیریم که پکیجهای ۳، ۵ و ۱۰ میلیونتومانی برای عروسها دارند و خدمات مشابه ارائه میدهند و این در حالی است که قیمت همین آرایشگاهها برای این خدمات و برای خانمی که عروس نباشد، حدود ۴۰۰ تا ۸۰۰ هزارتومان است!
دستمزد آرایشگرها با میزان شهرتشان هم رابطه مستقیم دارد و هرچه خانم آرایشگر نامدارتر باشد، حقالزحمه بیشتری دارد. این در حالی است که هیچ نهادی بر روند فعالیتهای این صنف و دستمزدهای نجومیشان نظارت ندارد
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