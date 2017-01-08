به گزارش خبرنگار مهر، حجت الاسلام والمسلمین محمدباقر برقراری صبح یکشنبه در دیدار مدیرکل حفاظت محیط زیست استان همدان افزود: تخریب محیط زیست، سلامت و آینده زندگی میلیاردها انسان در حال و آینده را تحت تاثیر قرار می دهد و قانون برخورد با تخریب گران محیط زیست باید به روز شده و تکامل پیدا کند.

حجت الاسلام و المسلمین برقراری تغییر نگاه به حوزه محیط زیست را لازم و ضروری دانست و گفت: فرهنگسازی در این حوزه باید بیش از پیش صورت گیرد تا شاهد تغییر نگاه به این حوزه باشیم.

وی با بیان اینکه خداوند سرمایه خوبی در طبیعت در اختیار انسان قرار داده است، اظهار داشت: باید حق زمین را ادا کنیم و آدمیت خود را در حفظ محیط زیست نشان دهیم.

امام جمعه ملایر بابیان اینکه در اسلام توجه زیادی به حفظ محیط زیست شده و بعید نمی دانم یکی از دلایل دائم الوضو بودن ائمه معصومین، حفظ محیط زیست و زمین بوده اگر میخواهند روی زمین پا بگذارند، روی زمین پاک باشد، گفت: خداوند متعال زمین را مسجد قرار داده و نگاه به زمین، نگاه قدسی و آسمانی است.

وی با بیان اینکه زمین فهم دارد، تاکید کرد: زمین سجده گاه الهی است و برای اینکه تخریب نشود، باید فکر کنیم زیرا حتی اگر یک قطره قیر روی زمین ریخته شود، می تواند به همان اندازه زمین را از بین ببرد.