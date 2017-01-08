حضور ۱۴پوشش بومی کشوردرنخستین جشنواره بین المللی اقوام درکرمانشاه

فرحناز امیدی در گفتگو با خبرنگار مهر، از حضور ۱۴ پوشش قومی- بومی و اسلامی در نخستین جشنواره بین المللی اقوام ایرانی در کرمانشاه خبر داد.

وی با اشاره به برگزاری جشنواره مذکور در استان تصریح کرد: استان کرمانشاه از ۳۰ دی الی سوم بهمن ۹۵ میزبان برگزاری جشنواره بین المللی اقوام ایرانی است.

مسئول و کارشناس مد و لباس جشنواره اقوام در کرمانشاه تصریح کرد: آثار ارسالی در حوزه مد و لباس به دبیرخانه جشنواره در قالب هایی چون انواع لباس های بومی- اسلامی، صنایع دستی و...اقوام مختلف ایرانی در نمایشگاهی در محل تالار انتظار کرمانشاه و طی روزهای برگزاری جشنواره به نمایش گذاشته می‌شود.

وی از برپایی غرفه ۱۴ مختلف و متنوع در نمایشگاه مذکور خبر داد و تصریح کرد: از این تعداد ۳ غرفه مربوط به هنرمندان استان برای نمایش لباس های بومی و اسلامی کرمانشاه در کنار صنایع دستی آن است.

امیدی، مقابله با تهاجم فرهنگی را از اصلی ترین اهداف برگزاری جشنواره اقوام و به تبع آن نمایشگاه اقوام ایرانی عنوان کرد و گفت: توجه ویژه به دوخت و عرضه لباس و هم چنین صنایع بومی، اسلامی و ایرانی قطعا یکی از اصلی ترین گام های مبارزه با تهاجمات فرهنگی غرب خواهد بود.

وی افزود: آشنایی با خرده فرهنگ ها و رنگ ها زیبایی ایران اسلامی و معرفی لباس های بومی و ایرانی با ویژگی هایی چون عفاف و حجاب از دیگر اهداف برپایی نمایشگاه مذکور است.