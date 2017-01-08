۱۰۰۰میلیارد ریال تسهیلات به واحدها و طرحهای صنعتی قزوین پرداخت شد

حمید رضا خانپور در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در راستای برنامه های اقتصاد مقاومت، رفع موانع تولید، فعال سازی ظرفیت تولیدی واحدهای صنعتی کوچک و متوسط و ارتقای توان رقابت پذیری آنها و کمک به راه اندازی واحدها و طرحهای صنعتی بیش از ۴۷۳ پرونده متقاضیانی که در سایت بهینه یاب ثبت نام کردند بررسی و به بانکهای عامل معرفی می شوند.

وی با اشاره تسهیلات پرداختی به واحدها و طرحهای صنعتی مستقر در شهرکها و نواحی صنعتی گفت : از میان ۴۷۳ طرح مصوب در سایت بهین یاب، به ۷۶ واحد تولیدی و ۱۸ طرح صنعتی به مبلغ یکهزار و ۱۱۰ میلیارد ریال تسهیلات پرداخت شده است و تعدادی از واحدهای مستقر در شهرکها بصورت آزاد و هماهنگی مستقیم با بانک ها تسهیلات دریافت کرده اند.

مدیر عامل شرکت شهرکهای صنعتی استان قزوین تصریح کرد: طرحها و واحدها صنعتی که تکمیل کننده رنجیره تامین، دارای بازار و اشتغالزایی مناسب، صادرات گرا، دانش بنیان و صنایع نوین رقابت پذیری با واحدهای صنعتی کوچک و متوسط و... و. باشند برای اخذ تسهیلات به بانکها معرفی خواهند شد.

خانپور در ادامه با اشاره به دو هدف این شرکت یعنی فراهم نمودن زیرساختها و حمایت از صنایع کوچک و متوسط تصریح کرد: توسعه خوشه های صنعتی آموزش مهارتی ۱۰۰ درصد رایگان برای واحدهای صنعتی در شهرکها و نواحی صنعتی و پیش بینی پرداخت ۵۰ درصد از هزینه های واحدهای تولیدی برای حضور در نمایشگاههای بین المللی داخلی و خارجی از جمله مشوقهای حمایتی در حمایت از صنایع کوچک است.

وی در پایان از هزینه ۲۲۰ میلیارد ریالی برای اجرای پروژ های عمرانی و زیربنایی در شهرکها و نواحی صنعتی برای فراهم نمودن زیرساختها در سالجاری خبر داد.