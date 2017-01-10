حمیرا ریاضی در گفتگو با خبرنگار مهر با اشاره به حضور کمرنگش در تلویزیون و مشکل نبود بودجه برای ساخت پروژه های نمایشی بیان کرد: به نظرم باید بودجه های بیشتری به آثار نمایشی اختصاص پیدا کند تا کارهای بیشتر و بهتری ساخته شود. به طور مثال خود من تحصیلکرده این حرفه هستم و سال ها در این حوزه فعالیت داشته ام اما چرا باید کمتر در کارهای متعدد نمایشی حضور داشته باشم.

وی ادامه داد: این مساله می تواند دلایل بسیاری داشته باشد، اما یادمان باشد تعدد و تنوع کارها باعث می شود که از نیروی انسانی بیشتری بهره گرفته شود.

ریاضی درباره اینکه چند فیلمنامه در سال های اخیر به او پیشنهاد شده تا در آنها حضور یابد، اظهار کرد: به هر حال در این سال ها فیلمنامه هایی پیشنهاد شده است ولی ممکن است بعضی با سلیقه من منطبق نباشد. در ۲ تا ۳ سال اخیر سه سریال به من پیشنهاد شد که فیلمنامه آنها را دوست نداشتم.

این بازیگر تلویزیون درباره فیلمنامه ها عنوان کرد: اگر تعدد کارها بالا باشد من به عنوان یک بازیگر بهتر می توانم دست به انتخاب بزنم. در حال حاضر کمبود کارها دست ما را هم بسته است.

ریاضی در پایان با اشاره به اینکه به تازگی برای مرکز صداوسیمای همدان سریالی را بازی کرده است، گفت: فیلمنامه ای را خواندم و تا مرحله قرارداد هم رفتم اما نقش را دوست نداشتم و در آن بازی نکردم. من هرچقدر هم که نگرانی داشته باشم که اگر کاری نکنم به فراموشی سپرده می‌شوم ولی باز هم دوست دارم نقش هایی را بازی کنم که در کارنامه‌ای قابل دفاع باشد.