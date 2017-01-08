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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۰۷

رئیس کمیسیون بودجه شورای شهر همدان خبر داد:

آغاز جلسات بررسی تعرفه‌های پیشنهادی عوارض سال ۹۶ شهرداری همدان

آغاز جلسات بررسی تعرفه‌های پیشنهادی عوارض سال ۹۶ شهرداری همدان

همدان - رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امورحقوقی شورای شهر همدان از آغاز جلسات بررسی تعرفه های پیشنهادی عوارض سال ۹۶ شهرداری همدان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسین قراباغی صبح یکشنبه در جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و امورحقوقی شورای شهر همدان افزود: با توجه به اهمیت موضوع، کمیسیون برنامه، بودجه و امورحقوقی شورای شهر همدان با موضوع بررسی تعرفه های عوارض سال ۹۶ به صورت روزانه و با حضور اعضای شورا، معاونین و مدیران مناطق چهارگانه شهرداری برگزار می شود.

قراباغی با اشاره به اینکه در اجرای ماده ۳۰ آئین نامه مالی شهرداریها همه شهرداریها باید دارای تعرفه باشد، اضافه کرد: بر این اساس یکی از مهمترین وظایف شورای شهر که باید اهتمام ویژه ای بر آن داشت رسیدگی کارشناسانه، بررسی و تصویب عوارض شهرداری تعرفه عوارض سالیانه است.

قراباغی اظهار کرد: موضوع عوارض و بهای خدمات از مهمترین وظایفی است که پرداختن صحیح و کارشناسانه به این امر تضمین کننده برنامه های مالی سال آتی شهرداری و مبنای کلید سیاست گزاریها در مدیریت شهری خواهد بود.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امورحقوقی شورای شهر همدان با تاکید بر اینکه باید در بررسی تعرفه عوارض واقعیت ها لحاظ شود، یادآور شد: امیدواریم برای تعرفه عوارض سال ۹۶ تصمیم درستی اتخاذ شود تا در مسیری قرار گیریم که هم منافع مدیریت شهری و هم شهروندان در ان لحاظ شود.

وی گفت: گزارش جلسات برگزار شده در پایان به طور جامع و شفاف به اطلاع عموم خواهد رسید.

کد مطلب 3871459

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