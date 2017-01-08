به گزارش خبرنگار مهر، حسین قراباغی صبح یکشنبه در جلسه کمیسیون برنامه، بودجه و امورحقوقی شورای شهر همدان افزود: با توجه به اهمیت موضوع، کمیسیون برنامه، بودجه و امورحقوقی شورای شهر همدان با موضوع بررسی تعرفه های عوارض سال ۹۶ به صورت روزانه و با حضور اعضای شورا، معاونین و مدیران مناطق چهارگانه شهرداری برگزار می شود.

قراباغی با اشاره به اینکه در اجرای ماده ۳۰ آئین نامه مالی شهرداریها همه شهرداریها باید دارای تعرفه باشد، اضافه کرد: بر این اساس یکی از مهمترین وظایف شورای شهر که باید اهتمام ویژه ای بر آن داشت رسیدگی کارشناسانه، بررسی و تصویب عوارض شهرداری تعرفه عوارض سالیانه است.

قراباغی اظهار کرد: موضوع عوارض و بهای خدمات از مهمترین وظایفی است که پرداختن صحیح و کارشناسانه به این امر تضمین کننده برنامه های مالی سال آتی شهرداری و مبنای کلید سیاست گزاریها در مدیریت شهری خواهد بود.

رئیس کمیسیون برنامه، بودجه و امورحقوقی شورای شهر همدان با تاکید بر اینکه باید در بررسی تعرفه عوارض واقعیت ها لحاظ شود، یادآور شد: امیدواریم برای تعرفه عوارض سال ۹۶ تصمیم درستی اتخاذ شود تا در مسیری قرار گیریم که هم منافع مدیریت شهری و هم شهروندان در ان لحاظ شود.

وی گفت: گزارش جلسات برگزار شده در پایان به طور جامع و شفاف به اطلاع عموم خواهد رسید.