چهار سوال کلیدی که برای هر مسلمانی مطرح است

به گزارش خبرگزاری مهر، «چرا اسلام؟» عنوان کتابی است که آخرین مراحل نگارش خود را در گروه بینش و اندیشه مرکز پژوهش‌های جوان وابسته به پژوهشگاه فرهنگ و اندیشه اسلامی طی می‌کند. از این رو در خصوص این کتاب گفت و گوی کوتاهی با حجت الاسلام قاسم بابایی، نویسنده کتاب ترتیب دادیم که در ادامه می خوانید؛

*محورهای اصلی کتاب «چرا اسلام؟» کدامند؟

«چرا دین؟»، «چرا یک دین؟»، «چرا اسلام؟» و «چرا تشیع؟» چهار سوال اصلی و کلیدی است که برای هر مسلمانی مخصوصا برای قشر دانشجو مطرح است. در بخش چرایی دین این سوال مطرح است که رابطه دین و انسان چه نوع رابطه‌ای است؟ آیا زندگی بدون دین امکان‌پذیر است؟ دینی زیستن بهتر است یا زندگی منهای دین؟ این سوالات نیازمند پاسخ‌های مستدل است. پس از روشن شدن چرایی و ضرورت دین، در بخش دوم این کتاب چرا یک دین مطرح است واین سوال پدید می‌آید که آیا می‌توان به هر دینی پای‌بند بود؟ آیا همه ادیان با هم برابرند و گزینش هر دینی کاملا شخصی و سلیقه‌ای است؟ یا در میان ادیان موجود حق و باطل، نیک و بد یا خوب و خوب‌تر وجود دارد و به حکم خرد باید برترین را برگزید؟ بعد از گذر از مرحله دوم، چرا اسلام مطرح است؛ اینکه چرا در میان ادیان باید اسلام را انتخاب کرد؟ و در نهایت سوال آخر اینکه چرا در میان فرق و مذاهب مختلف تشیع برتر است؟

تحقیق حاضر در چهار فصل تنظیم و در هر فصلی به یکی از چهار سوال اصلی پاسخ می دهد. طرحنامه این تحقیق در سال ۹۳ تصویب شده، قالب تحقیق به صورت مصاحبه و سطح آن دانشجو است.

*آیا تا به حال کار مشابه‌ای در این موضوع منتشر شده است؟

کتابی از دکتر حمید رضا شاکرین به نام «چرا دین ؟» توسط نهاد نمایندگی ولی فقیه در دانشگاه چاپ شده است؛ این کتاب دارای مباحث جدی پژوهشی است و می‌تواند مقدمه و درآمدی برای مطالعات بعدی در نظر گرفته شود.

*امتیازات کتاب شما در مقایسه با آثار دیگر در چیست؟

این تحقیق در مقایسه با تحقیقات دیگر چندین امتیاز ویژه دارد؛ اولا قالب کار مصاحبه است و پژوهشی نیست و علت انتخاب مصاحبه این بود که خواستیم یک نوآوری جدیدی داشته باشیم و از حالت پژوهشی صرف خارج شویم. همچنین سطح کار برای دانشجو لحاظ شده تا بتواند برای قشر دانشجو مفید باشد. ثانیا در قالب مصاحبه افرادی که برای مصاحبه انتخاب شدند مستبصر و اهل علم بودن آنها برای ما ملاک بود. مستبصر بودن از این جهت ملاک بود که خواستیم افرادی که شیعه شده‌اند، تجربیات دینی خودشان را برای ما بازگو کنند. وقتی با افرادی مثل دکتر لگنهاوزن از آمریکا یا آقای سهیل اسعد از آرژانتین و... مصاحبه داشتیم، خاطرات و تجربیات جالبی از علت مسلمان شدن خودشان بیان می‌کردند و در درجه دوم در انتخاب افراد برای مصاحبه، اهل علم و فضل بودنشان برایمان مهم بود، زیرا می‌خواستیم پاسخ چهار سوال اصلی را به صورت مستدل، منطقی و مازاد برتجربیات بیان کنند.

*با چه کسانی مصاحبه کردید؟

در این تحقیق با چهار نفر مصاحبه شده است؛ نفر اول دکتر محمد لگنهازن است؛ ایشان ابتدا مسیحی کاتولیک بوده که در زمان تدریس در دانشگاه تگزاس جنوبی بر اثر آشنایی با دانشجویان مسلمان به اسلام گرایش پیدا کرده است و هم اکنون عضو هیات علمی موسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی(ره) است.

نفر دوم آقای سهیل اسعد است؛ ایشان از طلاب فعال حوزه علمیه در آرژانتین و از پدر و مادری لبنانی‌الاصل متولد شده است. اسعد تا جوانی در آرژانتین بزرگ شده و سپس برای خواندن دروس حوزوی و دانشگاهی راهی لبنان و ایران می‌شود و بیش از یک دهه است که بخشی از سال را در ایران زندگی می‌کند. وی شش ماه از سال در قم تحصیل می‌کند و شش ماه دیگر را در ۲۵ کشور دنیا فعالیت فرهنگی دارد.

سومین نفر عبد الکریم پاز است که در آرژانتین در یک خانواده مسیحی به دنیا آمد. او تحصیلات دانشگاهی را در رشته فلسفه غرب به پایان برد. در مطالعه ادیان به مقایسه الهیات مسیحی و اسلامی می‌پردازد و اسلام را دین کامل‌تری می‌یابد. وی سرانجام مسلمان شده و برای ادامه تحصیلات وارد ایران می‌شود.

نفر چهارم عبد الباقی قرنه از کشور الجزایر است که نویسنده و پژوهشگر بزرگ اهل سنت بوده و هم اکنون سال‌هاست شیعه شده است و تالیفات متعددی در دفاع از مکتب شیعه دارد.

*این کتاب در چه مرحله ای است؟

مصاحبه‌ها انجام شده و در حال ویراستاری و تکمیل آن هستیم و فکر می‌کنم در آینده‌ای نزدیک شاهد رونمایی این کتاب باشیم.