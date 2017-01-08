تجهیز کارگاه پالایشگاه کالیمانی خراسان شمالی آغاز شد

محمدرضا موفق در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: تجهیز کارگاه پالایشگاه کالیمانی خراسان شمالی طی نامه‌ای از روز پنج‌شنبه هفته گذشته در شهرستان مانه و سملقان آغازشده است.

وی تصریح کرد: پروسه تجهیز کارگاه پالایشگاه منطقه کالیمانی در زمینی به مساحت چهار هکتار با هماهنگی و همکاری فرمانداری این شهرستان در حال انجام است.

مدیرکل دفتر جذب و سرمایه‌گذاری استانداری خراسان شمالی با اشاره به اینکه این پروژه با سرمایه‌گذاری خارجی در حال انجام است، افزود: ظرفیت این پالایشگاه ۱۰۰ هزار بشکه در روز است که با بهره‌برداری از این طرح برای ۱۲ هزار نفر اشتغال ایجاد می‌شود.

موفق بابیان اینکه پیش‌بینی می‌شود در آینده خراسان شمالی به‌عنوان یکی از استان‌های پایلوت انرژی تجدید پذیر خواهد بود، گفت: یکی از پروژه‌هایی که درصدد صدور مجوز برای آن هستیم، سرمایه‌گذاری ۱۲.۵ میلیون دلاری در شهرستان جاجرم و سرمایه‌گذاری ۲۰۰ میلیون دلاری در حوزه انرژی بادی از سوی یک شرکت آلمانی است.