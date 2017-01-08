زاویه در فرهنگسرای اشراق

به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «زاویه» فرهنگسرای اشراق با هدف ارتقائ شناخت شهروندان در زمینه دستاورد های انقلاب اسللامی و با مشارکت کانون عقاید و اندیشه های اسلامی یکشنبه های هر هفته ساعت ۱۵ در سالن باران برگزار می شود.

گفتنی است این برنامه به صورت نشست با موضوع نگاه اجمالی به اسلام ستیزی غرب و معضلات اجتماعی با حضور کارشناس برنامه حجت الاسلام شیرازی فربرگزار و در پایان برنامه به پرسش شرکت کنندگان پاسخ داده می شود.

علاقه مندان به شرکت در این برنامه می توانند به نشانی : فلکه دوم تهرانپارس ، خیابان جشنواره ، فرهنگسرای اشراق سالن باران مراجعه کنند دو برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : ۷۷۳۵۴۷۳۵ تماس حاصل کنند.