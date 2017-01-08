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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۰۵

زاویه در فرهنگسرای اشراق

زاویه در فرهنگسرای اشراق

فرهنگسرای اشراق در ادامه فعالیت های فرهنگی هنری برنامه «زاویه» را برگزار می کند.

 به گزارش خبرگزاری مهر، برنامه «زاویه» فرهنگسرای اشراق با هدف ارتقائ شناخت شهروندان در زمینه دستاورد های انقلاب اسللامی و با مشارکت کانون عقاید و اندیشه های اسلامی  یکشنبه های هر هفته ساعت ۱۵ در سالن باران برگزار می شود.

گفتنی است این برنامه به صورت نشست با موضوع نگاه اجمالی به اسلام ستیزی غرب  و معضلات اجتماعی با حضور کارشناس برنامه حجت الاسلام شیرازی فربرگزار و در پایان برنامه به پرسش شرکت کنندگان پاسخ داده می شود.

علاقه مندان به شرکت در این برنامه می توانند به نشانی : فلکه دوم تهرانپارس ، خیابان جشنواره ، فرهنگسرای اشراق سالن باران مراجعه کنند دو برای کسب اطلاعات بیشتر با شماره تلفن : ۷۷۳۵۴۷۳۵ تماس حاصل کنند.

کد مطلب 3871468
سارا فرجی

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