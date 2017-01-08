سید حامد عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این انجمن تحت عنوان کلی حمایت از حقوق مصرف‌کنندگان و تولیدکنندگان فعالیت می‌کند در حالی که این دو مبحث متفاوت بوده و نمی‌تواند تحت قالب کلی در یک انجمن گنجانده شود.

وی افزود: هر چند برخی خدمات از سوی انجمن حمایت از مصرف‌کنندگان در گذشته مشاهده شده اما این انجمن نیازمند بازنگری اساسی در قوانین و اساسنامه خود است.

رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با تأکید به اینکه این انجمن با هدف حمایت از مردم و حمایت از تولید فعال شده است، اضافه کرد: لازم است برای دستیابی به این اهداف نسبت به تغییر ساختار و اساسنامه اقدام کرد.

عاملی در خصوص فعالیت این انجمن در استان اضافه کرد: انتخابات انجمن برگزار شده و عمده فعالیت آن در حوزه تنظیم بازار و نظارت بر قیمت‌گذاری‌ها است.

وی تأکید کرد: با این وجود برای رسیدن به کارایی مطلوب لازم است نحوه فعالیت انجمن و اساسنامه آن تغییر کند.