سید حامد عاملی در گفتگو با خبرنگار مهر تصریح کرد: این انجمن تحت عنوان کلی حمایت از حقوق مصرفکنندگان و تولیدکنندگان فعالیت میکند در حالی که این دو مبحث متفاوت بوده و نمیتواند تحت قالب کلی در یک انجمن گنجانده شود.
وی افزود: هر چند برخی خدمات از سوی انجمن حمایت از مصرفکنندگان در گذشته مشاهده شده اما این انجمن نیازمند بازنگری اساسی در قوانین و اساسنامه خود است.
رئیس سازمان صنعت، معدن و تجارت استان با تأکید به اینکه این انجمن با هدف حمایت از مردم و حمایت از تولید فعال شده است، اضافه کرد: لازم است برای دستیابی به این اهداف نسبت به تغییر ساختار و اساسنامه اقدام کرد.
عاملی در خصوص فعالیت این انجمن در استان اضافه کرد: انتخابات انجمن برگزار شده و عمده فعالیت آن در حوزه تنظیم بازار و نظارت بر قیمتگذاریها است.
وی تأکید کرد: با این وجود برای رسیدن به کارایی مطلوب لازم است نحوه فعالیت انجمن و اساسنامه آن تغییر کند.
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