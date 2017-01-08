الزامات جدید برای فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در ایران

به گزارش خبرنگار مهر، ابوالحسن فیروزآبادی در حاشیه سیزدهمین کنفرانس بین المللی روابط عمومی در جمع خبرنگاران در پاسخ به سوال خبرنگار مهر مبنی بر مصوبه جدید شورای عالی فضای مجازی در خصوص فعالیت شبکه های پیام رسان موبایل و شبکه‌های اجتماعی اظهار داشت: کلیات پیشنهادی از سوی مرکز ملی فضای مجازی در مورد فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی و شبکه‌های اجتماعی داخلی به تصویب شورای عالی فضای مجازی رسید.

وی با بیان اینکه این پیشنهاد حاصل اخذ نظر از تمامی فعالان حوزه فضای مجازی و ذی نفعان و دانشگاهیان است، افزود: بر اساس این پیشنهاد الزاماتی را برای فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در ایران تعیین کرده ایم که در صورت تصویب در شورای عالی فضای مجازی قابل اجرا خواهد بود.

فیروزآبادی گفت: بر مبنای این تصمیم شبکه های خارجی که در ایران فعالیت خواهند داشت باید نماینده حقوقی داشته باشند و به ثبت برسند. در همین حال باید دیتای خود را به داخل ایران منتقل کنند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی با اشاره به اینکه امروزه برخی کشورها مانند چین این الزامات را برای فعالیت شبکه های اجتماعی خارجی در نظر گرفته اند، گفت: حتی در کشوری مانند چین این الزام وجود دارد که شرکت های اقتصادی نیز حق ندارند اطلاعات را از کشور خارج کنند. در این رابطه ما نیز پیشنهادمان در خصوص فعالیت شبکه های اجتماعی و پیام رسان خارجی بر این منوال خواهد بود.

فیروزآبادی گفت: در پیشنهاد دیگری موضوع سیاست های تشویقی شبکه های اجتماعی داخلی مدنظر قرار گرفت به این ترتیب که شبکه های ایرانی داخلی با مالکیت ایرانی، نرم افزار داخلی و مدیریت ایرانی شکل بگیرند که بانک اطلاعاتی آنها نیز در داخل ایران خواهد بود.

وی افزود: بر اساس این سیاست های تشویقی چنانچه این شبکه ها تا یک میلیون مشترک داشته باشند، به آنها اجازه تبلیغات خواهیم داد. چنانچه از یک تا سه میلیون مشترک داشته باشندسازمان های دولتی تبلیغاتشان را روی این شبکه ها انجام می دهند و در صورتی که این شبکه ها از سه تا پنج میلیون مشترک داشته باشند اجازه عرضه خدمات بانکی و دولت الکترونیکی روی آنها صادر می شود. در همین حال این شبکه ها به عنوان شرکت های دانش بنیان تلقی می شود و از مزایای قانون حمایت از شرکت های دانش بنیان بهره می برد.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: همچنین برای شبکه های اجتماعی داخلی که بالاتر از ۵ میلیون مشترک داشته باشند اجازه اتصال به شبکه فراهم خواهد شد و به عنوان اپراتور تلقی می شوند به این ترتیب این شرکت ها می توانند بدون پرداخت هزینه اپراتوری که هم اکنون برای اپراتورهای ارتباطی ۳۰۰ میلیون یورو در نظر گرفته شده است به عنوان یک اپراتور فعالیت کنند.

فیروزآبادی تاکید کرد: این پیشنهادات به شورای عالی فضای مجازی ارائه شده و کلیات آن به تصویب رسیده است.

شفاف سازی فضای مجازی در آستانه انتخابات

دبیر شورای عالی فضای مجازی در خصوص چالش های فضای مجازی در آستانه انتخابات ریاست جمهوری و مدیریت این فضا گفت: ما تصمیم گرفتیم در مورد فعالیت این فضا شفاف سازی صورت بگیرد، از آنجا که بسترهای مناسبی برای استفاده مردم از فضای مجازی فراهم شده است و سرعت اینترنت قابل قبول و ضریب نفوذ بالا و تعرفه مناسب است، نگرانی هایی برای عدم شفافیت لازم برای کسانی که در این فضا فعالیت می کنند، وجود دارد. بر این اساس توصیه شده است که تمامی اپراتورهای مخابراتی نسبت به ثبت هویت استفاده کنندگان از این فضا اقدام کنند.

وی ادامه داد: در این زمینه استقبال خوبی صورت گرفته است و در تاریخ تعیین شده شاهد همکاری مردم با اجرای این طرح بودیم. همچنین امیدواریم در مدت زمانی باقیمانده با هویت های مشخص و معلوم در کل شبکه مواجه شویم.

۷۰۰ کانال و صفحه اجتماعی پرمخاطب به ثبت رسیدند

فیروزآبادی تصریح کرد: همینطور نیز تصمیم گرفته شد فعالیت شبهه رسانه هایی که در شبکه های اجتماعی فعالیت می کنند ساماندهی شود. بر این اساس مقرر شد شبکه هایی که دارای بیش از ۵ هزار مخاطب هستند اطلاعات هویتی خود را به صورت داوطلبانه در سامانه وزارت ارشاد به ثبت برسانند.

دبیر شورای عالی فضای مجازی گفت: در صورتی که این شبکه ها این اقدام را انجام ندهند فعالیت آنها غیرقانونی تلقی می شود.

وی با اشاره به اینکه در این زمینه شاهد استقبال خوبی از فعالان شبهه رسانه ها هستیم، در پاسخ به مهر گفت: تا دو روز نخست اعلام شده برای این طرح بالغ بر ۷۰۰ کانال و صفحه اجتماعی دارای بیش از ۵ هزار مخاطب در سامانه وزارت ارشاد به ثبت رسیده است.

فیروزآبادی افزود: برای رسانه هایی که می خواهند به صورت قانونی در کشور فعالیت کنند، این موضوع کفایت می کند و در مورد برخورد با شبکه ها و کانال هایی که به صورت غیرقانونی فعالیت خواهند داشت، به موقع تصمیم می گیریم.

الزام برنامه ششم برای ارتقاء ۳۰ رتبه ای جایگاه دولت الکترونیک

دبیر شورای عالی فضای مجازی با انتقاد از وضعیت نامناسب دولت الکترونیک در ایران و سایت های نهادهای دولتی گفت: سایت‌های مربوط به ادارات دولتی و دولت الکترونیک وضعیت نامناسبی دارند و رتبه جهانی ایران در حوزه دولت الکترونیک سه رقمی است. از این رو، ما قصد داریم در برنامه ششم توسعه الزامی داشته باشیم تا جایگاه ایران در حوزه دولت الکترونیک بهبود یابد و حداقل ۳۰ رتبه ارتقاء داشته باشیم.

وی ادامه داد: بخش مهمی از سایت های دولتی به روزرسانی نمی شود و تعداد دامنه های «دات آی آر» سایت های دولتی کم است. بنابراین در حال مطالعه در مرکز ملی فضای مجازی هستیم تا مصوبه ای را برای شورای عالی فضای مجازی آماده کنیم که سازمان‌های دولتی از دامنه «دات آی آر» استفاده کنند. در این زمینه آمارهایی را به دست آورده ایم، اما برآوردها نشان می دهد که آمار دقیقی از تولید محتوای فارسی در فضای مجازی وجود ندارد، اما از آنجایی که عمده رفتار فضای مجازی را سایت های پرترافیک تعیین می‌کنند، برآورد می شود که ۳۰ تا ۳۵ درصد این سایت ها به زبان فارسی هستند.

فیروزآبادی خاطرنشان کرد: هم اکنون نیز الزامی وجود دارد که سازمان های دولتی و دستگاه های اجرایی سرورهای خود را به داخل کشور منتقل کنند و در داخل میزبانی شوند و حتی از دامنه ایرانی استفاده کنند. این الزام باید تحت کنترل قرار گیرد.