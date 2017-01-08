سقوط دختر جوان از پل عابر پیاده در بیرجند

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سید غلامرضا حسینی در رابطه با این خبر گفت : در ساعت ۱۸ و ۳۹ دقیقه شب گذشته بود که با اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سقوط خانمی جوان از روی پل عابر پیاده خیابان مدرس بیرجند بلافاصله مأموران پلیس و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند .

وی گفت: مأموران با حضور در صحنه مشاهده کردند خانمی جوان حدودا ۲۶ ساله از پل عابر پیاده سقوط کرده و نقش بر زمین شده است و توسط عوامل اورژانس در حال مداوای اولیه هستند که مصدوم توسط آمبولانس به بیمارستان اعزام شد .

رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی اضافه کرد: تحقیقات محلی حاکی از این بود که مصدوم پس از چند مرتبه صحبت کردن با تلفن همراه، خود را از روی پل به پایین پرتاب کرده است .

سرهنگ حسینی تصریح کرد: طبق بررسی های کارشناسان صحنه جرم پلیس آگاهی در بررسی های اولیه هیچ اثری مؤید بر تعمدی بودن این حادثه کشف نگردید و بنا بر اعلام مأموران مستقر در بیمارستان اقدامات پزشکی بر روی مصدوم مؤثر نبوده و مصدوم در بیمارستان فوت شده است .

وی خاطر نشان کرد: طبق بررسی های پلیس دلیل این حادثه مسائل خانوادگی بوده است و فرد فوت شده بومی استان نبوده است.