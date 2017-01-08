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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۱۸

رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی خبر داد:

سقوط دختر جوان از پل عابر پیاده در بیرجند

سقوط دختر جوان از پل عابر پیاده در بیرجند

بیرجند-رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی از مرگ خانمی ۲۶ ساله در شهرستان بیرجند بر اثر سقوط از پل عابر پیاده خبر داد.

به گزارش خبرگزاری مهر، به نقل از پایگاه خبری پلیس، سرهنگ سید غلامرضا حسینی در رابطه با این خبر گفت : در ساعت ۱۸ و ۳۹ دقیقه شب گذشته بود که با اعلام مرکز فوریت های پلیسی ۱۱۰ مبنی بر سقوط خانمی جوان از روی پل عابر پیاده خیابان مدرس بیرجند بلافاصله مأموران پلیس و نیروهای امدادی به محل حادثه اعزام شدند .

وی گفت: مأموران با حضور در صحنه مشاهده کردند خانمی جوان حدودا ۲۶ ساله از پل عابر پیاده سقوط کرده و نقش بر زمین شده است و توسط عوامل اورژانس در حال مداوای اولیه هستند که مصدوم توسط آمبولانس به بیمارستان اعزام شد .

رئیس پلیس آگاهی خراسان جنوبی اضافه کرد: تحقیقات محلی حاکی از این بود که مصدوم پس از چند مرتبه صحبت کردن با تلفن همراه، خود را از روی پل به پایین پرتاب کرده است .

سرهنگ حسینی تصریح کرد: طبق بررسی های کارشناسان صحنه جرم پلیس آگاهی در بررسی های اولیه هیچ اثری مؤید بر تعمدی بودن این حادثه کشف نگردید و بنا بر اعلام مأموران مستقر در بیمارستان اقدامات پزشکی بر روی مصدوم مؤثر  نبوده و مصدوم در بیمارستان فوت شده است .

وی خاطر نشان کرد: طبق بررسی های پلیس دلیل این حادثه مسائل خانوادگی بوده است و فرد فوت شده بومی استان نبوده است.

کد مطلب 3871480

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    نظرات

    • پارمیدا IR ۱۳:۴۶ - ۱۴۰۰/۱۲/۱۸
      0 0
      پاسخ
      دختر خاله م الهی چرا رفت ما رو تنها گذاشت💔

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