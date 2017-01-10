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۲۱ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۰۶

در گفتگو با مهر عنوان شد:

برانکو باید قبل از اردو حرف‌هایش را می‌زد/ کار هیچکدام درست نبود

برانکو باید قبل از اردو حرف‌هایش را می‌زد/ کار هیچکدام درست نبود

پیشکسوت فوتبال ایران معتقد است سرمربی تیم ملی و سرمربی پرسپولیس در اتفاقات اخیر تدبیر درستی نداشتند و کارهایشان درست نبود.

ابراهیم آشتیانی در گفتگو با خبرنگار مهر، در رابطه با چالشی که این روز ها در فوتبال ایران میان کی‌روش، فدراسیون فوتبال و سرمربی پرسپولیس رخ داده گفت: من ۶۰ سال است که در این فوتبال هستم و افتخارات زیادی را تجربه کردم اما در این مدت تا به حال فکر نمی‌کنم فوتبال ایران چنین شرایطی را تجربه کرده باشد.

وی افزود: در این میان کار هیچکس درست نیست. برانکو باید پیش از اینکه اردو برگزار می‌شد حرف هایش را می‌زد تا اصلا این بازیکنان همراه تیم ملی به اردو نمی‌رفتند کار کی‌روش هم در این میان اشتباه بود که ملی پوشان پرسپولیس را از اردو بیرون کرد.

پیشکسوت فوتبال ایران تصریح کرد: فدراسیون و وزارت ورزش هم نباید اجازه می‌دادند کار به اینجا کشیده شود و باید پیش از این جلساتی میان پیشکسوتان فوتبال و فدراسیون تشکیل می‌شد تا چنین شرایطی رخ ندهد.

آشتیانی با اشاره به استعفای کارلوس کی‌روش گفت: این موضوضع برای خود کارلوس کی‌روش هم وجه خوبی نخواهد داشت چرا که این استعفاها در کارنامه کاری این مربی ممکن است لکه سیاهی باشد.

وی در پایان گفت: فدراسیون به عنوان مرجع فوتبال باید تدابیری بیندیشد تا تعامل بیشتری میان مربیان فوتبال ایران و تیم ملی به وجود بیاید تا دیگر این نوع مسائل را شاهد نباشیم.

کد مطلب 3871500

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