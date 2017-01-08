تداوم اتحاد آمریکا و ژاپن برای دو کشور مفید خواهد بود

به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از تاس، «شینزو آبه» نخست وزیر ژاپن در مصاحبه با « NHK» شبکه ملی تلویزیونی این کشور، گفت: اتحاد ژاپن-آمریکا از اصول سیاست خارجی ما در زمینه امنیتی بوده و پیشرفت روابط بین دو کشور، در عین حال که برای توکیو ضروریست برای واشنگتن نیز منافعی در بر خواهد داشت.

وی با یادآوری سخنان «دونالد ترامپ» رئیس جمهور منتخب آمریکا در کارزار انتخاباتی خود که گفته بود توکیو باید برای حفظ امنیت خود بیشتر هزینه کند، افزود: از آنجائیکه شرایط امنیتی در منطقه آسیا-پاسیفیک سخت شده است، ما در زمینه امنیتی تلاش خواهیم نمود.

«آبه» در ادامه گفت: من بلافاصله پس از استقرار«دونالد ترامپ» در دفتر ریاست جمهوری آمریکا، برای تقویت همکاری های دوجانبه با وی دوباره دیدار خواهم کرد.

نخست وزیر ژاپن با اشاره به مطالب رئیس جمهور منتخب آمریکا مبنی بر اینکه وی کشورش را از توافقنامه مشارکت ترانس پاسیفیک (TTP) خارج خواهد نمود، افزود: ژاپن از آن توافقنامه صرف نظر نکرده و به پیشبرد دیدگاه ها درارتباط با اهمیت و ارزش آن ادامه خواهد داد.

لازم به ذکر است که نخست وزیر ژاپن اولین مسئول خارجی بود که در ۱۷ نوامبر سال۲۰۱۷ با «دونالد ترامپ» در فاصله کوتاهی پس از انتخابات آمریکا با وی دیدار کرد.

