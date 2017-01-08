  1. استانها
  2. اصفهان
۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۲۵

موفقیت دانشجوی کاشانی در جشنواره کتاب سال دانشجویی؛

«ادبیات داستانی جنگ در ایران»رتبه برتر کتاب دانشجویی را کسب کرد

«ادبیات داستانی جنگ در ایران»رتبه برتر کتاب دانشجویی را کسب کرد

اصفهان - کتاب «ادبیات داستانی جنگ در ایران» نوشته دانشجوی کاشانی رتبه نخست گروه علوم انسانی را در بیست و سومین جشنواره کتاب سال دانشجویی کشور کسب کرد.

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سعیدی دانشجوی دکترای رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان با تالیف کتاب «ادبیات داستانی جنگ در ایران» موفق شد رتبه نخست بیست‌وسومین جشنواره کتاب سال دانشجویی را در گروه علوم انسانی کسب کند.

جشنواره کتاب سال دانشجویی هر ساله همزمان با ایام هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و با هدف ایجاد نشاط علمی در مراکز علمی و دانشگاهی کشور، جلب همکاری و حمایت ناشران حوزه دانشگاهی، چاپ آثار دانشجویی، تقویت بنیه علمی دانشجویان با ارائه آثار مکتوب و حمایت از دانشجویان نوقلم برای تولید اندیشه‌های جدید برگزار می‌شود که در این دوره در مجموع ۶۲۹ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

از این میان ۳۶۲ اثر در حوزه علوم‌انسانی، ۱۱۵ عنوان در شاخه علوم‌پزشکی و دامپزشکی و ۵۹ عنوان در حوزه فنی و مهندسی بوده است که کتاب «ادبیات داستانی جنگ در ایران» نوشته مهدی سعیدی رتبه نخست را  گروه علوم انسانی را به دست آورد.

کد مطلب 3871502

برچسب‌ها

نظر شما

شما در حال پاسخ به نظر «» هستید.
  • نظرات حاوی توهین و هرگونه نسبت ناروا به اشخاص حقیقی و حقوقی منتشر نمی‌شود.
  • نظراتی که غیر از زبان فارسی یا غیر مرتبط با خبر باشد منتشر نمی‌شود.
    • captcha

    تازه‌ترین اخبار

    پربازدیدترین ها