«ادبیات داستانی جنگ در ایران»رتبه برتر کتاب دانشجویی را کسب کرد

به گزارش خبرنگار مهر، مهدی سعیدی دانشجوی دکترای رشته زبان و ادبیات فارسی دانشگاه کاشان با تالیف کتاب «ادبیات داستانی جنگ در ایران» موفق شد رتبه نخست بیست‌وسومین جشنواره کتاب سال دانشجویی را در گروه علوم انسانی کسب کند.

جشنواره کتاب سال دانشجویی هر ساله همزمان با ایام هفته کتاب جمهوری اسلامی ایران و با هدف ایجاد نشاط علمی در مراکز علمی و دانشگاهی کشور، جلب همکاری و حمایت ناشران حوزه دانشگاهی، چاپ آثار دانشجویی، تقویت بنیه علمی دانشجویان با ارائه آثار مکتوب و حمایت از دانشجویان نوقلم برای تولید اندیشه‌های جدید برگزار می‌شود که در این دوره در مجموع ۶۲۹ اثر به دبیرخانه جشنواره ارسال شد.

از این میان ۳۶۲ اثر در حوزه علوم‌انسانی، ۱۱۵ عنوان در شاخه علوم‌پزشکی و دامپزشکی و ۵۹ عنوان در حوزه فنی و مهندسی بوده است که کتاب «ادبیات داستانی جنگ در ایران» نوشته مهدی سعیدی رتبه نخست را گروه علوم انسانی را به دست آورد.