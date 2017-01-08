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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۵۰

مدیر کل بیمه سلامت استان زنجان:

۷۱۱ بیمار خاص در زنجان تحت پوشش بیمه سلامت هستند

۷۱۱ بیمار خاص در زنجان تحت پوشش بیمه سلامت هستند

زنجان-مدیر کل بیمه سلامت استان زنجان گفت: ۷۱۱ نفر بیمار خاص در استان زنجان تحت پوشش بیمه سلامت هستند.

مجید صادقی در گفتگو با خبرنگار مهر افزود: پنج نوع بیمار خاص در استان زنجان تحت پوشش بیمه سلامت هستند و در این میان بیماران ام اس، هموفیلی، دیالیزی پیوند کلیه، تالاسمی و سرطان تحت پوشش بیمه سلامت هستند. 

وی  با بیان اینکه در مجموع در استان زنجان ۷۱۱ بیمار خاص تحت پوشش بیمه سلامت هستند، گفت: برای دو گروه آسیب‌پذیر و غیر آسیب‌پذیر جامعه کارت بیمه صادر و با این کارت خدمات بستری آن‌ها انجام می‌شود که شامل خدمات سرپایی نیست.

صادقی تاکید کرد: گروه آسیب‌پذیر ماهانه ۲۴ هزار و ۳۰۰ تومان حق بیمه پرداخت و گروه غیر آسیب‌پذیر سالانه ۱۶۲ هزار تومان حق بیمه پرداخت می‌کنند.

مدیر کل بیمه سلامت استان زنجان از فعالیت ۲۵ دفتر پیشخوان دولت در کل استان خبر داد و یاد آورشد: در حال حاضر ثبت نام جدید برای بیمه همگانی سلامت در استان انجام می شود.

صادقی تصریح کرد: برای بیماران خاص دفترچه صادر می‌شود و این بیماران با مراجعه به دفاتر پیشخوان می‌توانند برای دریافت دفترچه ثبت‌نام کنند که در این صورت برای آن‌ها دفترچه صادر می‌شود و حق بیمه‌ای از این گروه دریافت نمی‌شود.

 وی افزود: ۹۰ درصد از افرادی که از دفترچه بیمه همگانی سلامت در استان زنجان استفاده می‌کنند از اقشار آسیب‌پذیر جامعه هستند.

کد مطلب 3871503

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