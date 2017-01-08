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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۲۳

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه خبر داد:

انفجار گاز خانگی در اسلام آباد غرب ۶ مصدوم به‌جا گذاشت

انفجار گاز خانگی در اسلام آباد غرب ۶ مصدوم به‌جا گذاشت

کرمانشاه- رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه از مصدومیت ۶ نفر در اثر انفجار گازخانگی در منطقه شهریار شهر شهرستان اسلام آباد غرب استان کرمانشاه خبر داد.

صائب مدرسی در گفتگو با خبرنگار مهر، از مصدومیت ۶ شهروند اسلام آباد غربی در اثر انفجار گاز خانگی خبر داد و گفت: این حادثه ساعت ۵۲ دقیقه بامداد امروز ۱۹ دی ماه در یک مجتمع مسکونی واقع در منطقه شهریار شهر اسلام آباد غرب رخ داده و طی آن ۶ نفر دچار مصدومیت شدند.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه تصریح کرد: ۴ تن از مصدومین به وسیله خودروی شخصی و ۲ تن دیگر توسط نیروهای فوریت پزشکی به بیمارستان امام خمینی(ره) اسلام آباد غرب منتقل شدند.

وی گفت: هم اکنون حال ۵ تن از مصدومین وخیم گزارش شده و یک تن از آنان که مردی ۴۰ ساله است به صورت ۱۰۰ درصد دچار سوختگی شده است.

مدرسی افزود: کمترین سوختگی این حادثه که ۱.۵ درصد گزارش شده مربوط به کودک نونهال خانواده بوده و هم اکنون تحت درمان است.

رئیس مرکز فوریت‌های پزشکی استان کرمانشاه در پایان بر رعایت نکات ایمنی در زمان استفاده و اتصال وسایل گازسوز تاکید و گفت: مردم حتما نسبت به ایمن بودن اتصالات گازی خود اطمینان حاصل کنند تا شاهد وقوع حوادثی از این دست نباشیم.

کد مطلب 3871511

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