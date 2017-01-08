کاهش ۱۵  درصدی تخلفات اضافه تناژ در زنجان

به گزارش خبرگزاری مهر و به نقل از اداره کل حمل و نقل و پایانه های استان زنجان، ایرج دست نشان ظهر یکشنبه در جلسه کار گروه حمل نقل استان زنجان افزود: طی ۹ماهه سال‌جاری، ۷۸۵ فقره تخلف اضافه تناژ کالا درمحورهای مواصلاتی استان زنجان گزارش شده است که نسبت به مدت مشابه سال گذشته ۱۵ درصد کاهش دارد.

وی تصریح کرد: با توجه به اینکه حفظ و نگهداری از زیرساخت های حمل و نقل از وظایف اصلی اداراه کل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان است، نظارت و کنترل اوزان کامیون های حامل بار با همکاری پلیس راه انجام می شود.

دست نشان افزود: کامیون هایی که بار اضافه بر تناژ تعیین شده حمل می کنند توسط پلیس راه متوقف و گزارش مقدار اضافه بار و مسافت حمل شده، برای بررسی و تصمیم گیری در زمینه راننده متخلف به این اداره کل اعلام می شود.

وی اظهارداشت : پس از بررسی، چنانچه راننده برای نخستین بار مرتکب این تخلف شده باشد بر حسب میزان اضافه بار و مسافت طی شده جریمه خسارت وارده بر جاده را تا پایان مسیر پرداخت خواهد کردو چنانچه تخلف برای بار دوم و سوم تکرار شود جرائم به صورت تساعدی و با مبالغ سنگین تعیین و در صورت لزوم با همکاری پلیس راه برای تخلیه بار وسیله نقلیه اقدام خواهد شد.

مدیرکل راهداری وحمل ونقل جاده ای استان زنجان خاطرنشان کرد : همچنین علاوه بر جرائم فوق، اخذ تعهد محضری مبنی بر عدم تکرار این تخلفات و در صورت تخطی ابطال کارت هوشمند و ممانعت از فعالیت در این زمینه از دیگر موازین قانونی تعیین شده برای این متخلفین خواهد بود.