فعالیت متخصصان رادیولوژی در شهرستان پر تصادف اردستان ضروری است

محمود رضا زاهد نژاد در گفت‌وگو با خبرنگار مهر اظهار داشت: شهرستان اردستان تنها یک بیمارستان دارد که در این بیمارستان نه بخش سی تی اسکن و نه متخصص رادیولوژی وجود دارد.

وی ماندگار نبود متخصصان در بیمارستان شهید بهشتی اردستان را ضعف این بیمارستان عنوان کرد و تصریح کرد: در این بیمارستان متخصص زنان نداریم و در حوزه انکولوژی نیز به علت اینکه سازمان انتقال خون در این شهرستان وجود ندارد، با مشکل مواجهیم.

سرپرست بیمارستان شهید بهشتی و معاون شبکه بهداشت و درمان اردستان تصریح کرد: بیمارستان شهید بهشتی اردستان ۲۹ سال پیش ساخته شد و دارای ۶۰ تخت مصوب، ۶۴ تخت فعال و چهار تخت آی سی یو است.

وی افزود: این بیمارستان دارای بخش‌های جراحی، داخلی، اطفال، دیالیز و روانپزشکی است.

زاهد نژاد تاکید کرد: در حال حاضر تنها سه روز در هفته متخصص رادیولوژی در بیمارستان حضور دارد در حالیکه با توجه به آمار بالای تصادف در منطقه نیاز است متخصص رادیولوژی ماندگار شود.

وی با بیان اینکه در حوزه سلامت سالمندان بالای ۶۰ سال و سالمندان ناتوان اقدامات خوبی در این شهرستان انجام گرفته است، افزود: طرح تحول سلامت نیز در این شهرستان همچون سایر نقاط استان به اجرا درآمده است.

معاون شبکه بهداشت و درمان اردستان گفت: آخرین پرداختی تامین اجتماعی به این بیمارستان مردادماه سال گذشته بود و تا فروردین هم علی الحسابی پرداخت شده اما پرداختی های فعلی هنوز وصول نشده است.