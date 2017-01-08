به گزارش خبرگزاری مهر به نقل از دانشگاه علامه طباطبایی، حسین سلیمی در مراسم تودیع و معارفه معاونان جدید و قدیم فرهنگی و اجتماعی دانشگاه علامه طباطبایی مهم ترین اثر ادغام معاونت‌های دانشجویی و فرهنگی_اجتماعی را هم‌افزایی میان امکانات محدود دانشگاه عنوان کرد و گفت: امروزه دیگر دوران آزمون و خطا نیست اما چاره‌ای جز هم‌افزایی و یکپارچه کردن امکانات دو معاونت حداقل در کوتاه‌مدت نداریم.

وی با بیان اینکه ملکی معاون فرهنگی دانشگاه علامه در شرایط سختی برنامه‌های این معاونت را دنبال کرد، افزود: در ابتدای کار نیز مشکلاتی وجود داشت که بخشی از آن به ما و کمبود امکانات برمی‌گشت و بخشی دیگر نیز به دلیل فضای خاص اجتماعی در این دوره زمانی است.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی خاطرنشان کرد: معاون فرهنگی دانشگاه فشارها را تحمل کرد و توانست رشد مناسبی برای برخی از شاخص‌های فرهنگی دانشگاه ایجاد کنند.

سلیمی به کوچک ‌سازی معاونت‌های دانشگاه بر اساس رویکردهای کلی دانشگاه و وزارت علوم اشاره کرد و گفت: این دانشگاه نباید بیشتر از پنج معاونت داشته باشد و تشخیص این بود که شاید بتوان با یک آزمون و خطا با چهار معاونت دانشگاه را اداره کنیم اما هنوز به نتیجه قطعی در این زمینه نرسیده‌ایم.

وی مهمترین اثر ادغام معاونت‌های دانشجویی و فرهنگی و اجتماعی را هم افزایی میان امکانات محدود دانشگاه عنوان کرد و افزود: یکی از دلایلی که موجب شد نسبت به برخی از عملکردهای دانشگاه در حوزه معاونت فرهنگی و دانشجویی گله مند شویم، کمبود فعالیت‌های فرهنگی در خوابگاه‌ها بود.

رئیس دانشگاه علامه طباطبایی تاکید کرد: در صورتی که فعالیت های فرهنگی و دانشجویی در یک معاونت جمع شوند، امکان جا به‌ جایی و هم‌افزایی وجود دارد.

سلیمی با بیان اینکه معاون دانشجویی فعلی دانشگاه مسئولیت معاونت فرهنگی را خواهند داشت، تاکید کرد: شاید در حین عمل و کردار در این معاونت به نتیجه رسیدم که ادغام معاونت‌های دانشجویی و فرهنگی_اجتماعی موجب بهتر شدن فعالیت ها خواهد شد و براین اساس بهتر بتوانیم این تغییر تشکیلاتی را ایجاد کنیم.

وی عنوان کرد: اما در صورت عدم رضایت از عملکرد به همان ساختار قبلی بازمی‌گردیم و این دو معاونت ادغام نمی‌شوند.

در پایان این مراسم از حسن ملکی معاون فرهنگی دانشگاه علامه طباطبایی تقدیر و مسئولیت این معاونت به حسین سلیمی‌بجستانی معاون دانشجویی و اجتماعی دانشگاه واگذار شد.