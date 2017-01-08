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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۳۵

با هدف اصلاح الگوی غذایی؛

کمپین «۱۲۳ غذای سالم» در مدارس استان بوشهر برگزار شد

کمپین «۱۲۳ غذای سالم» در مدارس استان بوشهر برگزار شد

بوشهر - معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر گفت: کمپین «۱۲۳ غذای سالم» در مدارس استان بوشهر برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قلندری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کمپین «۱۲۳ غذای سالم» با عنوان بسیج ملی تغذیه سالم از ۲۹ آذر تا ۱۵ دی ماه ۹۵ در مدارس استان برگزار شد.

وی ادامه داد: این کمپین به منظور فرهنگ‌سازی و اطلاع‌رسانی در زمینه اصلاح الگوی غذایی و کاهش مصرف قند، نمک و چربی که مهم‌ترین عوامل ابتلا به سرطان دیابت و بیماری های قلبی عروقی است برگزار شد.

قلندری افزود: برگزاری کارگاه‌های آموزشی ویژه دانش‌آموزان، معلمان و والدین دانش آموزان، توزیع پوستر، پمفلت و کتابچه‌های آموزشی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی از جمله اقدامات این برنامه بوده است.

وی بیان کرد: برگزاری جشنواره غذای سالم ( میوه، صبحانه سالم، شیر، غذاهای دریایی) نیز بخش دیگری از فعالیت‌های معاونت تربیت بدنی و سلامت در برگزاری کمپین غذای سالم بوده است.

معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره بر حذف نمک از سفره های مدارس شبانه روزی استان، اضافه کرد: مسابقات مختلف فرهنگی ورزشی، آموزش پیام‌های بهداشتی توسط سفیران سلامت زیر نظر مربیان بهداشت در مدارس برگزار شد.

کد مطلب 3871537

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