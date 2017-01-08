کمپین «۱۲۳ غذای سالم» در مدارس استان بوشهر برگزار شد

به گزارش خبرنگار مهر، حسن قلندری صبح یکشنبه در جمع خبرنگاران اظهار داشت: کمپین «۱۲۳ غذای سالم» با عنوان بسیج ملی تغذیه سالم از ۲۹ آذر تا ۱۵ دی ماه ۹۵ در مدارس استان برگزار شد.
وی ادامه داد: این کمپین به منظور فرهنگسازی و اطلاعرسانی در زمینه اصلاح الگوی غذایی و کاهش مصرف قند، نمک و چربی که مهمترین عوامل ابتلا به سرطان دیابت و بیماری های قلبی عروقی است برگزار شد.
قلندری افزود: برگزاری کارگاههای آموزشی ویژه دانشآموزان، معلمان و والدین دانش آموزان، توزیع پوستر، پمفلت و کتابچههای آموزشی با همکاری دانشگاه علوم پزشکی از جمله اقدامات این برنامه بوده است.
وی بیان کرد: برگزاری جشنواره غذای سالم ( میوه، صبحانه سالم، شیر، غذاهای دریایی) نیز بخش دیگری از فعالیتهای معاونت تربیت بدنی و سلامت در برگزاری کمپین غذای سالم بوده است.
معاون تربیت بدنی و سلامت اداره کل آموزش و پرورش استان بوشهر با اشاره بر حذف نمک از سفره های مدارس شبانه روزی استان، اضافه کرد: مسابقات مختلف فرهنگی ورزشی، آموزش پیامهای بهداشتی توسط سفیران سلامت زیر نظر مربیان بهداشت در مدارس برگزار شد.
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