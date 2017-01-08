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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۴۴

فرمانده انتظامی ایلام خبر داد:

کشف عتیقه های دوران سلوکی در ایلام

کشف عتیقه های دوران سلوکی در ایلام

ایلام-فرمانده انتظامی استان ایلام از کشف عتیقه های دوران سلوکی و دستگیری چهار قاچاقچی آثار باستانی در شهرستان ایوان خبر داد.

به گزارش خبرنگار مهر، سردار نورعلی یاری ظهر امروز در جمع خبرنگاران اظهار داشت: ماموران انتطامی شهرستان ایوان و یگان حفاظت میراث فرهنگی در یک عملیات مشترک موفق شدند اعضای باند خرید و فروش آثار باستانی را دستگیر کنند.

وی گفت: در این عملیات شش قلم شی باستانی مربوط به دوران سلوکی و دوره های ماقبل تاریخ شامل، دستبند، سکه، سنگ آهن و... کشف شد.

سردار یاری تصریح کرد: ارزش آثار کشف شده برابر اعلام نظر کارشناسان بالغ بر هشت میلیارد ریال است.

فرمانده انتظامی استان ایلام گفت:متهمان تحویل مرجع قضایی شده و عتیقه های کشف شده نیز برای بررسی بیشتر در اختیار میراث فرهنگی قرار گرفته اند.

کد مطلب 3871550

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