اعتراض انجمن منتقدان به ارایه اطلاعات نادرست در برنامه «هفت‎»

به گزارش خبرگزاری مهر، شورای مرکزی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران با انتشار بیانیه‌ای نسبت به برخی مطالب مطرح شده در برنامه زنده «هفت» شبکه سه واکنش نشان داد.

در متن ارسالی به رسانه‌ها آمده است: «به دنبال گفتگوی شائبه برانگیز مجری برنامه «هفت» با محمد حیدری دبیر سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر و ارایه اطلاعاتی نادرست، شورای مرکزی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران بیانیه‌ای را جهت روشن شدن افکار عمومی منتشر کرد.

متن این بیانیه به شرح زیر است:

به نام پروردگار هستی‌بخش

جمعه شب ١٧ دی ماه در برنامه سینمایی «هفت» و درگفت‌وگوی مجری اصلی برنامه با دبیر محترم سی و پنجمین جشنواره فیلم فجر به شکل شائبه برانگیزی از ثبت نام ١٧٠٠ عضو انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی برای حضور در سالن نمایش رسانه‌ها در ایام برگزاری جشنواره خبر داده و عنوان شد که بسیاری از این افراد نمونه مطلب مجعول ضمیمه ثبت درخواست خود کرده‌اند، مدتی قبل هم مدیر محترم روابط عمومی جشنواره به همین نکته اشاره داشتند. متاسفانه با این شکل از اطلاع رسانی چنین تصور غلطی به وجود آمده – یا سعی شده به وجود آید - که ازدحام هر ساله در سالن سینمای رسانه ناشی از حضور ١٧٠٠ عضو انجمن منتقدین و نویسندگانی است که بسیاری از آنان تقلب کرده‌اند و مطلب دیگران را به نام خود جا می‌زنند.

جهت تنویر افکار عمومی لازم به توضیح است که انجمن منتقدان نه ١٧٠٠ عضو که حدود ٤٠٠ عضو دارد و مطابق فهرست ارایه شده از سوی روابط عمومی جشنواره به شورای مرکزی انجمن حدود ٢٢٠ عضو انجمن درخواست اینترنتی دریافت کارت جشنواره سی‌وپنجم را ثبت کرده‌اند.

صرف نظر از اینکه اساسا منوط کردن دریافت کارت جشنواره به ارایه نمونه مطلب بدعتی است که درستی یا نادرستی آن برای جشنواره ملی فیلم فجر جای چون و چرا بسیار و اعتراض دارد، مطابق لیست ارایه شده از سوی روابط عمومی جشنواره به انجمن، تنها تعدادی از این ٢٢٠ نفر مطالبی بدون امضا ضمیمه درخواست خود کرده بودند که متفاوت است با ثبت مطلب دیگران به نام خود.

امید است دبیر محترم جشنواره سی‌وپنجم فجر با دقت نظر و رعایت امانت در ارایه اطلاعات و آمار دقیق، شان و جایگاه جشنواره تحت مدیریت خود و نهادهای مرتبط با جشنواره را حفظ نمایند.

شورای مرکزی انجمن منتقدان و نویسندگان سینمایی ایران»