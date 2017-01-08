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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۱:۴۵

کارگاه نقد خوشنویسی در حوزه هنری قزوین برگزار شد

کارگاه نقد خوشنویسی در حوزه هنری قزوین برگزار شد

قزوین- کارگاه تخصصی نقد خوشنویسی با حضور «استاد میرحیدر موسوی» و جمعی از علاقه مندان در تالار حافظ حوزه هنری قزوین برگزار شد.

به گزارش خبرنگار مهر، کارگاه تخصصی نقد خوشنویسی صبح یکشنبه با حضور «استاد میرحیدر موسوی» و جمعی از علاقه مندان در تالار حافظ حوزه هنری قزوین برگزار شد.

موسوی در این جلسه بر ضرورت توجه و دقت در اجرای جزییات حروف، کلمات و انتخاب جملات کوتاه در خوشنویسی تاکید کرد و گفت: سطر نویسی به هنرمند خوشنویس کمک می کند تا بیشترین کوشش را در رعایت قانونمندی ها و حفظ اصول زیبایی شناسی به خرج دهد چرا که همه قواعد خوشنویسی «قواعد حروف و اتصالات» و ترکیب در خط «قواعد ارتباط بین حروف وکلمات» در یک سطر خوشنویسی وجود دارد به همین دلیل در سطر نویسی، خطاها بهتر دیده شده و مسیر نقد هموارتر می شود.

این استاد خوشنویسی تمرین مستمر، منظم و بدور از تکلف در کنار پرهیز از ترس در اجرای صحیح «دوایر، کشیدگی ها...» را مهم ارزیابی کرد.

نشست های خوشنویسی بصورت ماهیانه با حضور استادان مطرح کشور در این مرکز برگزار می شود.

کد مطلب 3871552

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