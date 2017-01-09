بررسی ابعاد مختلف بازگشت آندو به استقلال/مطالبات ماشین سازی چیست؟

به گزارش خبرنگار مهر، استقلالی‌ها به منظور پر کردن خلاء یک بازیکن بزرگتر در میانه میدان، آندرانیک تیموریان را می‌خواهند. هافبک کهنه کاری که گرچه مدتهاست به دلیل شرایط سنی‌ با دوران اوج خود فاصله گرفته و حتی این موضوع باعث از دست رفتن موقعیتش در تیم ملی هم شده، اما به زعم استقلالی‌ها می تواند نقطه ضعف این تیم در میانه میدان را ترمیم کند.

خداحافظی بازیکنان بزرگ با پیراهن تیم‌هایی که خود را متعلق به آن می‌دانند شانسی نیست که نصیب هر بازیکن بزرگ و هر ستاره‌ای در فوتبال شود و بازیکنان اندکی هستند که این شانس نصیب آنها می‌شود. خداحافظی با پیراهن تیم‌های بزرگ برای بازیکنان بزرگ یک موهبت، یک امتیاز ویژه و یک آرزو است.

در سال‌های اخیر کمتر بازیکنان استقلال و پرسپولیس بوده‌اند که به این آخرین آرزوی فوتبالی خود رسیده باشند. در بین بازیکنان بزرگ استقلال تنها علیرضا منصوریان و فرهاد مجیدی این شانس را داشتند که با پیراهن این تیم خداحافظی کنند و بازیکنان بزرگی مثل جواد زرینچه، پیروز قربانی، جواد نکونام و خیلی های دیگر به این آرزوی خود نرسیدند.

در تیم پرسپولیس نیز کریم باقری و مهدی مهدوی کیا بازیکنان بزرگی بوند که شانس کنار گذاشتن فوتبال با پیراهن این تیم را داشتند و حتی نفراتی مثل علی دایی و علی کریمی موفق به تحقق این رویا نشدند. همه این ها را گفتیم که به این نکته برسیم که خداحافظی بازیکنان بزرگ با پیراهن تیم های بزرگ که به آن تعلق دارند در فوتبال بسیار مهم است.

کاپیتان پیشین تیم ملی ایران که بهتر از هر کسی می‌داند آخرین سال ها و شاید هم آخرین سال فوتبالش را تجربه می‌کند، مثل همه بازیکنان بزرگ فوتبال بی تمایل نیست که فوتبالش را با پیراهن استقلال، تیمی که به آن تعلق دارد به اتمام برساند تا یکی از فاکتورهای تبدیل شدن به اسطوره این باشگاه را به نام خود ثبت کند. یکی از اصلی ترین انگیزه‌های شخصی آندو برای بازگشت به استقلال قطعا همین است.

از سوی دیگر منصوریان هم خلاء یک بازیکن بزرگ به معنای واقعی کلمه را در تیم خود احساس می‌کند. بازیکنی که در مواقع لازم کوچک نشود و بتواند بزرگی کند. بازیکنی که برای بزرگی کردن نیاز به بستن بازوبند کاپیتانی نداشته باشد و حتی بدون بازوبند هم آقای تیمش باشد. بازیکنی که الزاما در یکی از پست های میانی زمین حضور بازی کند و برای این منظور چه گزینه‌ای بهتر از آندو؟

آندویی که از تیم های پایه استقلال به فوتبال ایران معرفی شد، سابقه حضور در دو جام جهانی را دارد، کاپیتان تیم ملی ایران است و به واسطه کاریزمای شخصیتی‌اش پتانسیل فرمانده شدن در هر تیمی را دارد. آندو همه مولفه های مورد نظر منصوریان و استقلال را داراست.

از یک سو آندو رسما درخواست رضایتنامه‌اش را به باشگاه ماشین سازی می‌دهد و از سوی دیگر باشگاه استقلال نیز رسما طی نامه‌ای درخواست جذب این بازیکن را به باشگاه تبریزی ارسال می‌کند. ماشین سازی هم که برای جذب این بازیکن در ابتدای فصل متحمل قراردادی سنگین شده بود و آندو در عمل خیلی به کار این تیم نیامد و حتی چندین بازی سکو نشین شد و حتی تعویض در دقیقه ۲۰ را هم تجربه کرد، بی تمایل نیست تا با استفاده از این فرصت بخشی از ریخت و پاش های ابتدای فصل خود را جبران کند.

تیموریان عنوان داشته برای جدایی از ماشین سازی حاضر است بخش اعظم مبلغ قراردادش که هنوز از باشگاه دریافت نکرده را ببخشد. اما گویا مطالبات ماشین سازی بابت این جدایی فراتر از این مبلغ هنگفت است.

شروط ماشین سازان برای موافقت با جدایی آندو از این تیم به دو بخش تقسیم می شود. ماشین سازان در کنار گذشت تیموریان از مانده مبلغ قراردادش از این تیم خواستار استرداد بخشی از پولی که در ابتدای فصل به او داده اند یا معاوضه بازیکن مورد نظرشان در استقلال با این بازیکن می باشند. بازیکنی که گویا کسی نیست جز کاوه رضایی، بهترین بازیکن نیم فصل نخست استقلال.