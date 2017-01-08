لزوم تسهیل شرایط برای سرمایه گذاران گردشگری/دستگاه ها همکاری کنند

به گزارش خبرنگار مهر، سید محمد حسینی پیش از ظهر یک شنبه در نشست مشترک کارگروه گردشگری و ستاد اجرایی خدمات سفر استان مرکزی در اراک اظهار داشت: برخی محدودیت ها در حوزه سرمایه گذاری گردشگری سبب شده سرمایه گذاران این حوزه تمایلی برای اقدام نداشته باشند.

وی افزود: یکی از این مشکلات موضوع فاصله محوطه های رفاهی و تفریحی از میراث تاریخی است که به دو کیلومتر افزایش یافته و چنین تصمیمی هم برای گردشگران ایجاد نارضایتی کرده و هم سرمایه گذاری را با مشکل مواجه می کند.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی با اشاره به ضرورت تعیین تکلیف منطقه گردشگری دره گردوی اراک بیان کرد: مقرر بود شهرداری اراک در این زمینه اقدام و سرمایه گذاری کند که تاکنون اقدامی انجام نداده و در این مورد پاسخگو هم نیست.

حسینی خاطرنشان ساخت: شهرداری اراک از میراث فرهنگی استان مجوز رسمی برای اجرای طرح در منطقه گردشگری گردوی اراک را خواستار شده اما با توجه به آن که هنوز یک قرارداد رسمی در این زمینه برقرار نشده، نمی توانیم مجوز صادر کنیم.

وی اضافه کرد: شهرداری اگر در رابطه با قرارداد این طرح نکات یا اصلاحاتی دارد باید سریعتر اعلام کند و اگر به طور کلی آمادگی اجرای آن را ندارد هم موضوع را واگذار کند تا بلاتکلیف نمانده و در اسرع وقت برای آن تصمیم گیری شود.

مدیرکل میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری استان مرکزی در بخش دیگر سخنان خود در رابطه با صدور پروانه موسسات گردشگری گفت: طبق قانون صدور مجوز برای موسسات گردشگری بر عهده سازمان میراث فرهنگی است بنابراین اتاق اصناف در این زمینه نمی تواند دخالتی داشته باشد.

حسینی خاطرنشان ساخت: در زمینه مراکز اقامتی گردشگری و هتل ها هم وضعیت بر همین منوال است و تشخیص صلاحیت و صدور مجوز برای این مراکز نیز بر عهده میراث فرهنگی، صنایع دستی و گردشگری است.