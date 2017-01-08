استان بوشهر رتبه برتر صیانت از حقوق شهروندی را کسب کرد

به گزارش روابط عمومی سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر، سید حسین حسینی محمدی اظهار داشت: براساس اعلام نتایج ارزیابی ستاد صیانت از حریم امنیت عمومی و حقوق شهروندی در سال ۹۴، سازمان صنعت، معدن و تجارت استان بوشهر با کسب امتیاز ۹۸ به عنوان سازمان برتر در سطح وزارتخانه متبوع معرفی شد.

وی افزود: نظارت و ارزیابی بر عملکرد و اقدامات دستگاه‌های اجرایی در بخش های مختلف که نشان از توجه ویژه دولت به خدمت رسانی صادقانه به مردم در نظام جمهوری اسلامی است که می تواند در فعالیت های دورن و برون سازمانی یک اقدام ارزنده و شفاف برای مردم در جامعه محسوب شود.

حسینی محمدی بیان داشت: توسعه و تحقق خدمات الکترونیکی دولت، فعال کردن میز خدمت، استفاده از روش ها و ابزار های نوین و طرح های ابتکاری در اجرای برنامه ها، اجرای برنامه ستاد صیانت و ... از جمله اقداماتی است که توسط این سازمان دنبال و در کسب این موفقیت موثر بوده است.