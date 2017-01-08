۵زائر کشته شده درحادثه آتش سوزی هتل زائران کربلا خراسانی بوده اند

جواد شاد در گفتگو با خبرنگار مهر اظهار کرد: در حادثه آتش سوزی شب گذشته (شنبه شب) که در هتل «قصرالمولی» ساعت ۱۹ و ۳۰ دقیقه اتفاق افتاد، پنج زائر ایرانی به طور کامل در آتش سوخته و دو زائر نیز به شدت مجروح شدند. همچنین طبق آخرین اطلاعات به دست آمده محرز شده است که این پنج زائر کشته شده خراسانی بوده اند و گویا تعدادی از آن ها از شهرستان تربت حیدریه اعزام شده بودند.

وی ادامه داد: در این هتل ۱۰۸ زائر ایرانی سکونت داشتند اما این حادثه زمانی رخ داده که خوشبختانه بسیاری از زائران ساکن در هتل حضور نداشتند و تنها زائران ناتوان و مسن در هتل مانده بودند.

مدیر کل حج و زیارت خراسان رضوی با بیان این مطلب که به دلیل اعزام غیر مجاز این زائران هیچگونه اطلاعاتی از شمار و اسامی آنان در دست نیست، تصریح کرد: هتل به طور کامل دچار سوختگی شدید شده و مدارک شناسایی، چمدان ها و وجوه زائران نیز در آتش سوخته است، بنابراین در حال حاضر امکان اعلام اسامی حادثه دیدگان وجود ندارد اما پیگیری برای شناسایی هویت زائران در حال بررسی است.

وی خاطرنشان کرد: زائران حادثه دیده توسط یک کاروان سیاحتی به نام «کاروان یگانه گشت» به این سفر زیارتی اعزام شده بودند که شرکتی که اقدام به اعزام زائران به کربلا کرده، شرکتی فاقد مجوز از سازمان حج و زیارت بوده است.

شاد با تاکید به اینکه این کاروان به صورت غیر مجاز اقدام به اعزام زائران به عتبات عالیات کرده است، گفت: علاوه بر این کاروان مزبور بدون توجه به مسائل ایمنی زائران را در هتلی که فاقد استانداردها و ایمنی لازم بود، اسکان داده است.

وی تصریح کرد: اسامی حادثه دیدگان متعاقبا اعلام می‌گردد.