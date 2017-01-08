به گزارش خبرنگار مهر، علی غیاثی ندوشن در مراسم اختتامیه دومین جشنواره تئاتر فجر استان یزد با اشاره به برپایی خوب این جشنواره در یزد اظهار داشت: پنج استان در این جشنواره استانی حضور داشتند و در مدت پنج روز ۵ نمایش از استانهای قم، تهران، آذربایجان شرقی و خراسان شمالی در یزد به نمایش گذاشته شد.
وی با اشاره به استقبال خوب هنردوستان و علاقمندان به تئاتر از اجرای نمایشهای این جشنواره بیان کرد: این برنامهها تحرک و پویایی خوبی را در حوزه تئاتر استان یزد ایجاد کرده و این شرایط باید استمرار پیدا کند.
غیاثی ندوشن بیان کرد: اجرای متعدد نمایشهای مختلف، برگزاری هفته تئاتر با رویکرد تقویت تخصصی گروههای تئاتری، جشنواره تئاتر فجر در دو سال گذشته و کارگاههای آموزشی از جمله برنامههایی بوده که توانسته در تئاتر استان یزد تحرک و پویایی ایجاد کند.
مدیرکل ارشاد استان یزد با اشاره به اینکه جشنواره تئاتر فجر استانی نیز امسال توانست علاوه بر اجرای نمایشها، مخاطبان بسیاری را در کارگاههای آموزشی جذب کند، عنوان کرد: امسال از قبیل این کارگاهها در همه شهرستانهای استان یزد برگزار میشود و تلاش میکنیم امور در حوزه هنرهای نمایشی به شکل تخصصی تری پیگیری شود.
به گزارش مهر، دومین جشنواره تئاتر فجر استانی یزد با حضور استانهای تهران، قم، خراسان شمالی و آذربایجان شرقی برگزار شد و نمایشهای هدیه مرموز، خانوم، دوبارگی، مکبث و هیس اون بیدار میشه در قالب این جشنواره در یزد به روی صحنه رفت.
در این جشنواره همچنین فیلم هشت تئاتر فجر در یزد به نمایش گذاشته شد که این فیلمها شامل «گالیله» به کارگردانی داریوش فرهنگ، «هتل پلازا» به کارگردانی کوروش نریمانی، «گل» به کارگردانی یاسر خاسب، «خاموشی دریا» به کارگردانی نیما دهقان، «کنسرت حشرات» به کارگردانی مریم سعادت، «بیستون می تازد» به کارگردانی امین رضایی، «فاوست» به کارگردانی حمیدرضا نعیمی و «منهای دو» به کارگردانی داود رشیدی بود.
در حاشیه این مراسم امیر صاحبجلال به عنوان مدیر جدید انجمن هنرهای نمایشی استان یزد معرفی و از زحمات محمود دهقان هراتی تجلیل شد.
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