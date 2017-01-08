انتقاد حاجی بابایی به ایرادهای مکرر هیات رئیسه مجلس به برنامه ششم

به گزارش خبرنگار مهر، در جلسه علنی نوبت صبح امروز مجلس شورای اسلامی و در جریان بررسی ماده ۱۱۵ لایحه برنامه ششم توسعه فرهنگی، اقتصادی و اجتماعی کشور، پس از آنکه سیدامیرحسین قاضی زاده هاشمی دبیر هیات رئیسه مجلس نسبت به یک ایراد نگارشی در متن ماده تذکر داد، حمیدرضا حاجی بابایی رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم با حضور در جایگاه ناطقان و با انتقاد از ایرادات هیات رئیسه اظهار داشت: هیات رئیسه مجلس حق ندارد به بند بند لایحه ایراد بگیرد و اعضای هیات رئیسه نیز باید مانند بقیه نمایندگان وقت بگیرند و نوبت به نوبت صحبت کنند.

وی افزود: با این روش ۱۰ تا ایراد همزمان اعلام می شود و من هم فرصت نمی کنم پاسخ دهم.

رئیس کمیسیون تلفیق برنامه ششم توسعه تاکید کرد: ما از زحمات هیات رئیسه تشکر می کنیم، اما رفتار دوستان باید در شان هیات رئیسه باشد.

مساله به این نکته برمی گشت که قاضی زاده گفته بود قانون تشکیل سازمان میراث فرهنگی و گردشگری فقط یک ماده واحده دارد و چیزی با عنوان ماده ۳ در آن وجود ندارد که در ماده ۱۱۵ لایحه برنامه ششم به آن اشاره شده است.

در پی انتقاد حاجی بابایی، مسعود پزشکیان نایب رئیس اول مجلس نیز ضمن تشکر از زحمات وی و اعضای کمیسیون تلفیق برنامه، اعلام کرد که هدف این مسئله رفع ابهام است.

قاضی زاده نیز تاکید کرد: قصد ما کمک به شما برای قانون گذاری بهتر است؛ در اینجا چیزی آمده که وجود خارجی ندارد و این موجب وهن قانون گذاری است.

در نهایت بررسی این ماده و رفع ابهام آن به جلسه نوبت عصر مجلس موکول شد.