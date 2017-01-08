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۱۹ دی ۱۳۹۵، ۱۲:۲۵

گروه خلیج فارس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه برگزار می کند؛

مجموعه امنیتی منطقه‌ای؛ الگوهای روابط کشورهای حوزه خلیج‌ فارس

مجموعه امنیتی منطقه‌ای؛ الگوهای روابط کشورهای حوزه خلیج‌ فارس

گروه خلیج فارس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه روز چهارشنبه هفته جاری نشستی را تحت عنوان «مجموعه امنیتی منطقه‌ای، پویشها و الگوهای روابط کشورهای حوزه خلیج‌ فارس» برگزار می کند.

به گزارش خبرگزاری مهر، گروه خلیج فارس پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه روز چهارشنبه هفته جاری نشستی را تحت عنوان «مجموعه امنیتی منطقه‌ای، پویشها و الگوهای روابط کشورهای حوزه خلیج‌ فارس» برگزار می کند.

بر اساس این گزارش، قرار است در این نشست، دکتر بهاره سازمند (دانشیار روابط بین الملل دانشگاه تهران)، مهدی جوکار (دانشجوی دکتری مطالعات خاورمیانه و شمال افریقا، دانشگاه تهران) و هرمز جعفری(دانشجوی دکتری روابط بین الملل دانشگاه علامه طباطبایی) اقدام به ایراد سخنرانی کنند.

این نشست در روز چهارشنبه هفته جاری از ساعت ۱۷ إلی ۱۹ در آدرس ذیل برگزار می شود؛

مکان: بلوار کشاورز، خیابان شهید نادری، پلاک ۶، پژوهشکده مطالعات استراتژیک خاورمیانه.

کد مطلب 3871595

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